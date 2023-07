Eurovision Song Contest 2024: Stadt und Datum stehen fest!

Wo findet die nächste große Show statt? Insgesamt 26 Nationen schicken jedes Jahr Musiker beim Eurovision Song Contest ins Rennen. Am 13. Mai holte sich bei der diesjährigen Ausgabe bereits zum zweiten Mal Sängerin Loreen (39) den Siegertitel. Für ihren Song "Tattoo" bekam sie unfassbare 583 Punkte. 2024 findet der Wettbewerb deshalb in ihrem Heimatland Schweden statt. Jetzt steht auch das Datum und die Stadt des kommenden ESC fest!

Auf dem offiziellen Instagram-Kanal des Contests werden nun die ersten Details für die nächste Ausgabe verkündet. In einem Video werden die vergangenen schwedischen Austragungsorte gezeigt. "Willkommen zurück in Malmö", wird darunter bekannt gegeben. Auch die Daten für die Vorrunden und das Finale werden preisgegeben: Die ersten beiden Vorentscheide finden am 7. und 9. Mai 2024 statt, das große Finale folgt am 11. Mai.

Die Fans haben gespaltene Meinungen über den Austragungsort. Einige freuen sich total darüber, dass der ESC nicht in der Hauptstadt Schwedens ausgetragen wird. "Gott sei Dank ist es nicht wieder das langweilige Stockholm", meint ein Fan. Doch viele vertreten auch eine andere Meinung. "Der Eurovision in Malmö 2013 war überhaupt nicht gut", meint ein User. Die Stadt sei zu klein für solch ein Event.

Loreen bei einer Pressekonferenz zum ESC-Sieg 2023

Loreen im ESC-Finale 2023

Erstes Halbfinale des Eurovision Song Contests am 9. Mai 2023

