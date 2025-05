Nadja Abd el Farrags (†) Leichnam wurde aus Klinik abgeholt

Am 9. Mai 2025 verstarb Nadja Abd el Farrag (✝60), bekannt als "Naddel", im Alter von 60 Jahren in der Asklepios-Klinik Altona in Hamburg. Die Todesursache war laut diverser Medienberichte Organversagen. Nadja kämpfte bereits seit Jahren mit gesundheitlichen Problemen, darunter Leberzirrhose und ADHS. Wie Bild jetzt berichtet, wurde nun Nadjas Leichnam aus der Klinik abgeholt und in eine Halle am Stadtrand von Hamburg zur Aufbewahrung gebracht.

Die Beerdigung wird laut den Berichten des Blatts von ihrer Familie, insbesondere ihrer Mutter Ute und ihrer Schwester Tamara, in enger Zusammenarbeit mit dem Bestatter organisiert. Nach aktuellen Planungen soll die Beisetzung nur in kleinem Rahmen erfolgen, lediglich im Beisein der nächsten Angehörigen und einiger weniger Vertrauter. Auch Nadjas treue Hündin Lilly wird wohl dabei sein können. Ob die Grabstätte in der Nähe ihres verstorbenen Vaters Ibrahim, der auf einem Friedhof im Hamburger Westen beigesetzt wurde, sein wird, steht noch nicht fest. Ihr langjähriger Freund Andreas Ellermann bot zudem an, für die Bestattungskosten sowie für den Grabstein aufzukommen, jedoch bleibt offen, ob die Familie dieses Angebot annehmen wird. "Noch hat sich die Familie nicht entschieden, ob sie das Geld annimmt. Mir ist wichtig, dass Nadja einen würdevollen Abschied bekommt. Auch einen Grabplatz und Stein würde ich übernehmen", so der Unternehmer.

Nach Nadjas Tod wurden viele kritische Stimmen laut, die Andreas' Verhalten kritisierten. Der Hamburger hatte der Ex von Dieter Bohlen in den vergangenen Jahren nämlich zu einem Bühnen-Comeback verholfen. Viele Fans sind jedoch der Meinung, dass ein Leben fernab des Rampenlichts besser für Nadja gewesen wäre. Gegenüber RTL verteidigte sich Andreas vor wenigen Tagen und erklärte, dass die Reality-TV-Bekanntheit hinter dem Comeback stand: "Was soll sie denn? Soll sie zu Hause nur herumsitzen? Das wollte sie nicht. Sie wollte auch ein bisschen noch teilnehmen am Leben und da hat sie Spaß dran gehabt und kein Mensch hat sie gezwungen."

Instagram / nadjaabdelfarrag_official Nadja Abd el Farrag mit ihrer Hündin Lillly, August 2021

Instagram / nadjaabdelfarrag_official Nadja Abd el Farrag und Andreas Ellermann im April 2023

