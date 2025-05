Per Mertesackers Hannover-Villa kommt unter Auktionshammer

Der frühere Fußballweltmeister Per Mertesacker (40) trennt sich von seiner Luxusvilla in Hannover. Das beeindruckende Anwesen, das im Stadtteil Döhren liegt, sollte ursprünglich sein neues Zuhause nach dem Karriereende werden. Auf 875 Quadratmetern Wohnfläche finden sich drei Wohneinheiten, darunter ein Penthouse, eine Hauptwohnung und eine kleinere Einheit. Terrassen mit Blick auf die Leinemasch, ein privates Gartenhaus und ein Autolift für bis zu sechs Fahrzeuge – die Villa lässt keine Wünsche offen. Doch statt selbst einzuziehen, hat sich der ehemalige Nationalspieler laut Bild entschieden, das Anwesen über die Luxus-Auktionsplattform Sotheby’s versteigern zu lassen. Seit dem 15. Mai können Gebote abgegeben werden, bevor am 29. Mai die Live-Auktion in London stattfindet.

Der Grund für den Verkauf liegt in Mertesackers aktueller Lebenssituation. Der Rückkehr in die Heimatstadt, wo er einst bei Hannover 96 seine Fußballkarriere begann, kam etwas dazwischen: 2018 übernahm er die Leitung der Nachwuchsakademie des FC Arsenal in London. Der inzwischen zweifache Familienvater bleibt vorerst in der britischen Hauptstadt, unter anderem auch, weil sein ältestes Kind dort die Schule beenden möchte. Das verriet sein Bruder Timo Mertesacker der Hannoverschen Allgemeinen Zeitung. Timo, der das Bauprojekt ursprünglich begleitete, ist nun auch für den Verkauf zuständig. Besonders stolz ist er darauf, dass es die erste deutsche Immobilie ist, die je von Sotheby’s angeboten wurde.

Die Beziehung des ehemaligen Verteidigers zu seiner Heimatstadt bleibt trotz des fehlgeschlagenen Umzugs ungebrochen. Der Ex-Kicker war stets eng mit Hannover verbunden, wo er nicht nur seinen Fußballanfang machte, sondern auch immer wieder private und karitative Besuche absolvierte. Mit seiner Ehefrau und den gemeinsamen zwei Kindern lebt er jedoch inzwischen in London, wo der Alltag hauptsächlich von seiner Tätigkeit bei Arsenal geprägt ist. In Interviews ließ er immer wieder verlauten, wie wichtig ihm dabei die Arbeit mit jungen Talenten sei – und engagiert sich zugleich, das Familienleben so normal wie möglich zu gestalten.

Getty Images Per Mertesacker, Dezember 2019

Getty Images Fußballstar Per Mertesacker, Mai 2018

