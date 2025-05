Zoff mit Verena: An diesem Tag muss Marc Terenzi vor Gericht

Für Marc Terenzi (46) wird es ernst! Wie Bild berichtet, muss sich der Sänger am 23. Mai vor dem Amtsgericht Hamburg St. Georg verantworten, nachdem er Einspruch gegen einen Strafbefehl wegen vorsätzlicher Körperverletzung eingelegt hatte. Der Fall dreht sich um einen handfesten Streit mit seiner Ex-Verlobten Verena Kerth (43), der sich im August 2023 im Hamburger Luxushotel "The George" ereignet hatte. Damals rückte die Polizei mit mehreren Wagen an, nachdem Hotelgäste am Mittag lautes Geschrei vernommen hatten. Die Staatsanwaltschaft hatte das Verfahren gegen Verena eingestellt, ermittelte jedoch weiter gegen Marc.

Laut den Ermittlungen soll es in der besagten Nacht zu Handgreiflichkeiten gekommen sein. Beide hatten zuvor offenbar ausgiebig in Hamburger Lokalen gefeiert. Die Behörden werfen dem Sänger vor, für Schürfwunden und einen abgebrochenen Fingernagel bei Verena verantwortlich zu sein. Wie genau sich der Streit abgespielt hat, wird nun im Rahmen der Hauptverhandlung geklärt. Marc selbst zeigte sich zuversichtlich gegenüber Bild: "Ich sehe dem Prozess optimistisch entgegen. Endlich wird die Wahrheit ans Licht kommen." Eine Stellungnahme von Verena dazu blieb aus.

Im Juli 2024 verkündete Verena das Ende der Beziehung mit Marc auf Instagram. "Wo Rauch ist, ist auch Feuer. Stimmt schon. Marc und ich hatten unübersehbar eine harte Zeit und sind bereits seit längerem kein Paar mehr", schrieb die Münchnerin in einer Story. Bekannte des Ex-Paares zeigten sich nach der Trennung erleichtert. "Wenn es toxische Beziehungen gibt, dann ist das ein Beispiel dafür", merkte Moderatorin Olivia Jones im Interview mit Gala an.

Instagram / verenakerth Verena Kerth und Marc Terenzi, Oktober 2023

ActionPress Verena Kerth und Marc Terenzi, April 2023