Kim Virginia wird 30 Jahre alt: So hat sie sich verändert

Kim Virginia Hartung (30) ist Reality-TV-Fans seit einigen Jahren ein Begriff. Heute, am 16. Mai, wird die Medienpersönlichkeit 30 Jahre alt und Promiflash blickt auf die turbulente Karriere der "Puppenstübchen"-Mutter zurück. Ihren großen Durchbruch in der deutschen TV-Landschaft feierte Kim im Jahr 2021, als sie Niko Griesert (34) bei Der Bachelor näher kennenlernte. Aber schon vorher war sie auf Social Media unterwegs und teilte unter anderem im Jahr 2020 ein TikTok-Video, das sie als eher schüchterne junge Frau mit deutlich zurückhaltenderem Look zeigt.

Nach ihrer Bachelor-Teilnahme folgten zahlreiche weitere Auftritte in diversen Formaten. 2022 ging es für Kim zu Temptation Island, wo sie mit Rapper Abdu Karakuyu für mächtig Drama sorgte: Wegen eines Kuss-Fauxpas musste die heute 30-Jährige die Show frühzeitig verlassen. Trotzdem schnappte sie sich dafür einen anderen Preis: die Silbermedaille bei der Miss Germany-Wahl. Ein Jahr später ging es für Kim schließlich zu Are You The One – Reality Stars in Love, wo sie auf ihren früheren Flirt Mike Heiter (33) traf. Ihm begegnete sie wenig später auch im Dschungelcamp – und es gab erneut Gefühlschaos. Im gleichen Jahr war Kim bei Beauty & The Nerd mit von der Partie und holte sich gemeinsam mit Collin den Sieg.

Die absoluten Highlights der letzten Jahre nahmen Ende 2024 bis dato ihren Lauf: Nach ihrer gemeinsamen Teilnahme an Promis unter Palmen bestätigten Kim und Realitystar Nikola Glumac (29), dass sie ein Paar sind. Zwischen den beiden hatte es fernab der Kameras und des Reality-Trubels so richtig gefunkt. In den Monaten darauf glich die Beziehung der beiden einer regelrechten Achterbahnfahrt: Nikola wanderte zu seiner Traumfrau nach Dubai aus, ging vor ihr gleich zweimal auf die Knie und beide verkündeten, dass Kim eine Tochter erwartet. Was ihre 30er wohl in Zukunft für sie parat halten? Daran wird die Mama in spe ihre fast eine Million Follower ganz bestimmt auch die nächsten Jahre teilhaben lassen.

Instagram / kimvirginiaa Realitystar Kim Virginia Hartung, Februar 2023

Instagram / kimvirginiaa Nikola Glumac und Kim Virginia Hartung im Mai 2025

