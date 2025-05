Wegen Cassie: P. Diddy sprengte Kid Cudis Auto in die Luft

Rapper Kid Cudi (41), der mit bürgerlichem Namen Scott Mescudi heißt, soll laut Aussage der Sängerin Cassie (38) das Opfer einer erschreckenden Racheaktion von Musikmogul Sean "P. Diddy" Combs geworden sein. In dem derzeitigen Gerichtsprozess, in dem Diddy unter anderem wegen Gewalt und Sexhandel angeklagt ist, schilderte Cassie, dass Diddy 2011 ungehalten reagierte, als er erfuhr, dass sie eine Beziehung mit Kid Cudi begonnen hatte. Unter anderem drohte er damals, das Auto des Rappers zu sprengen, wie unter anderem TMZ berichtet. Nur kurze Zeit später, im Januar 2012, wurde tatsächlich Kid Cudis Porsche durch ein absichtlich gelegtes Feuer zerstört.

Cassie erklärte, dass sie die Beziehung zu Kid Cudi aus Angst vor Diddys Aggressionen beendet habe. Laut ihrer Aussage hatte Diddy nicht nur mit Gewalt gegen sie selbst, sondern auch gegen Kid Cudi und dessen Freunde gedroht. Als sie das Ende ihrer Beziehung mit dem Rapper besprach, machte Diddy angeblich erneut klar, dass "Scotts Auto explodieren würde". Tatsächlich bestätigten Ermittlungen später, dass ein Feuer am Fahrzeug von Kid Cudi vorsätzlich gelegt worden war. Diddys Anwälte bestreiten jedoch jede Verwicklung des Musikproduzenten in die Tat und hielten fest, dass keine Beweise für eine direkte Verbindung zu ihm vorliegen.

Die erschreckenden Vorwürfe rund um Diddys angebliches Verhalten mussten sich Kid Cudi und Cassie gemeinsam stellen, während sie, wie in weiteren Berichten hervorgeht, bereits mit häuslicher Gewalt und Demütigungen zu kämpfen hatte. Laut Zeugenaussagen von Sicherheitskräften und Hotelangestellten war Diddys Verhalten gegenüber Cassie in der Vergangenheit geprägt von Einschüchterung und physischer Gewalt. Dabei sind brutale Übergriffe dokumentiert, bei denen der Produzent seine Ex-Partnerin mit Gegenständen beworfen, geschlagen und in einem Hotelzimmer eingesperrt haben soll. Cassie selbst erklärte unter Tränen, dass sie einst aus dem Fenster habe springen wollen, um dem Missbrauch zu entkommen. Kid Cudi zeigte sich in der Sache solidarisch und bestätigte öffentlich, dass die bedrohlichen Aussagen Diddys über ihn und sein Fahrzeug wahr seien.

Getty Images Kid Cudi, Rapper

Getty Images P. Diddy und Cassie Ventura, 2016

