Bester ESC-Song seit Lena? Fans weltweit feiern Abor & Tynna

Abor & Tynna, die beiden Geschwister, die Deutschland beim Eurovision Song Contest vertreten, sorgten am Donnerstagabend im zweiten Halbfinale für Begeisterungsstürme auf den Zuschauerrängen. Sie präsentierten ihren Song "Baller" vor einem Millionenpublikum in der St. Jakobshalle in Basel und wurden frenetisch gefeiert. Da Deutschland als eines der größten Teilnehmerländer automatisch für das Finale qualifiziert ist, traten sie außer Konkurrenz auf, konnten aber schon jetzt einen starken Eindruck bei der ESC-Community hinterlassen. Und nicht nur der Schlussapplaus zeigte, wie gut der Auftritt ankam. In den sozialen Medien überschlug sich die Euphorie – besonders ein Kommentar unter dem offiziellen Instagram-Post versammelte viele Likes: "Das ist das Beste, was Deutschland seit Lena (33) geboten hat."

Auf verschiedenen Social-Media-Plattformen kommentierten Fans aus der ganzen Welt, Deutschland habe dieses Jahr einen absoluten Ohrwurm ins Rennen geschickt. So beispielsweise ein Kommentar: "Hey Deutschland, ihr habt es endlich geschafft! Ich fühle mich, als würde ich im Berghain tanzen. Ich bin total besessen von dem Song!" Aber auch Anmerkungen wie "12 Punkte für Deutschland dieses Jahr" und "Das wird mindestens Top 10" verdeutlichen die Begeisterung von Musikfans weltweit. Vorjahressieger Nemo (25) schloss sich diesem Optimismus an und erklärte gegenüber DPA: "Ein unglaublich starker Act. Das ist ein Sound, bei dem es einfach Spaß macht, mitzusingen."

Dieses überraschend positive Echo auf den Auftritt hebt sich wohltuend von Deutschlands eher mäßigen ESC-Ergebnissen der letzten Jahre ab. Abor & Tynna treten mit ihrem mitreißenden Song gegen starke Konkurrenz an: Schweden, die Niederlande und Österreich gehören zu den Top-Favoriten des diesjährigen ESC, wie Buchmacher prognostizieren. Doch der frische Sound der beiden könnte eine Überraschung bereithalten und Deutschland möglicherweise doch eine höhere Platzierung sichern. Dabei setzen viele Fans auf die charmante Energie der Geschwister, die durch ihren engen familiären Zusammenhalt für eine besondere Chemie auf der Bühne sorgen.

RTL / Raab Entertainment / Willi Weber Barbara Schöneberger und Abor & Tynna bei "Chefsache ESC 2025 - Wer singt für Deutschland?"

Getty Images Abor & Tynna, Musiker

