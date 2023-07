Joey's Jungle ist zurück! Das sagen die Fans zum Comeback

Joey's Jungle (28) ist endlich zurück im Netz. Jahrelang begeisterte der YouTuber Millionen von Fans auf seinem Kanal. Anfang 2022 hatte er seine Follower mit einer traurigen Nachricht entsetzt: Er wolle die YouTube-Karriere vorerst pausieren. Seitdem gab der Kölner zwar sporadisch Lebenszeichen von sich, aber auf der Videoplattform blieb es still. Zumindest bis jetzt. Denn Joey meldet sich nun zurück – sehr zur Freude seiner Fans!

Auf seinem YouTube-Kanal lädt Joey ein Video mit dem Titel "1,5 Jahre später..." hoch. Damit ist er endlich zurück und der mittlerweile 28-Jährige erklärt, warum er sich für die Rückkehr entschied: "Ich fühle mich langsam wieder so, als brächte ich das wieder – im Sinne von: Es hat mir schon immer Spaß gemacht, Videos zu produzieren. Und ich hab's halt einfach so ein bisschen vermisst." Seine Fans sind begeistert. In der Kommentarspalte feiern sie das Comeback des Webstars. "Du glaubst gar nicht, wie viel glücklicher du so unglaublich viele Menschen machst", freut sich ein User und ein anderer meint: "Schön, dich wieder hier zu haben, Joey."

Aber Joey erklärt auch, dass seine Videos in Zukunft anders sein werden als früher, denn er habe sich verändert. Wie gut es ihm erging, zeigte er nur wenige Monate nach seinem YouTube-Aus mit einem kurzen Update. "Mir geht es gerade so gut wie schon lange nicht mehr", versicherte der Blondschopf.

Anzeige

Instagram / joeys_jungle Joey's Jungle, YouTuber

Anzeige

Instagram / joeys_jungle Joey's Jungle, 2023

Anzeige

Instagram / joeys_jungle Joey's Jungle, Januar 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de