Seit über fünf Jahren lädt Joey (25) auf seinem YouTube-Kanal Joey's Jungle regelmäßig Comedy-Videos hoch und unterhält damit tausende Menschen. Am 7. September 2008 erstellte der Kölner seinen Account, sein erstes Video lud er jedoch erst fünf Jahre später hoch. In den vergangenen Jahren veröffentlichte er vor allem Challenges oder lustige Formate. Nun hatte Joey seinen über 1,8 Millionen Followern jedoch eine wichtige Nachricht zu verkünden.

In einem knapp acht Minuten langem Video outete sich der YouTuber nun als schwul. "Ich bin seit mehreren Jahren in einer glücklichen Beziehung und letztes Jahr mit meinem Freund in unser erstes gemeinsames Haus gezogen", berichtet Joey stolz. Während er sein Herz ausschüttet, zeigt er in dem Clip zahlreiche Aufnahmen aus seiner Kindheit. Der Webstar spricht ganz offen darüber, welche schlimmen Gefühle ihn viele Jahre lang plagten und dass er sich lange Zeit ungeliebt, einsam und verstoßen fühlte. "Es ist acht Jahre später und ich bin die glücklichste Version von mir selbst, die man sich nur vorstellen kann", erklärte Joey.

Mit wem der YouTuber in einer Beziehung ist, verriet er nicht. Am Ende des Clips sieht man ihn jedoch vermutlich mit seinem Freund – das Gesicht ist aber nicht zu erkennen. Zuletzt drehte der 25-Jährige mehrere Videos mit Twenty4Tim, in denen die beiden unter anderem eine Nacht zusammen im Bett verbracht haben. Tim ist aber vermutlich nicht Joeys langjähriger Freund.

Anzeige

Instagram / joeys_jungle Joey's Jungle, YouTube-Star

Anzeige

Instagram / joeys_jungle Joey's Jungle im Januar 2021

Anzeige

Instagram / joeys_jungle Joey's Jungle, YouTuber

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de