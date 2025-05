Mit Joey's Jungle: So feierte Julia Beautx ihren Geburtstag

Kürzlich feierte das Social-Media-Sternchen Julia Beautx (26) ihren 26. Geburtstag. Diesen besonderen Tag verbrachte die Schönheit an keinem geringeren Ort als im Disneyland Paris. Wie auf Instagram veröffentlichte Bilder zeigen, posierte Julia strahlend vor dem märchenhaften Dornröschenschloss – dem Wahrzeichen des Parks. Zu ihrem Instagram-Post schrieb Julia: "Geburtstag war ne 11/10. Danke für eure ganzen Glückwünsche, bin schon wieder überwältigt."

Doch Julia verbrachte ihren Ehrentag nicht allein, ihr enger Freund Joey's Jungle (30) war bei ihr. Die beiden hatten sichtlich Spaß: So wurde gemeinsam mit den Eichhörnchen Chip und Chap ein Tänzchen hingelegt, leckere Pasta verspeist oder der unvergleichliche Blick auf den Eiffelturm genossen. Eine weitere Aufnahme zeigt das Geburtstagskind gemeinsam mit der Musikerin Ana Kohler beim Kuscheln großer Disney-Plüschfiguren.

Julia und Joey's Jungle sind nicht nur gut befreundet, sie arbeiteten in der Vergangenheit auch an verschiedenen Projekten zusammen. Beliebt sind ihre gemeinsamen YouTube-Videos wie "1 Nacht im Hotel-Bett" oder "Julia vs Joey". Seit Sommer 2022 produzieren die beiden den erfolgreichen Podcast "Die Nervigen" und gingen damit 2024 sogar auf Live-Tour.

Instagram / juliabeautx Joey’s Jungle und Julia Beautx in Disneyland

Instagram / joeys_jungle Joey's Jungle und Julia Beautx, Influencer

