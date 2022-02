Darauf haben seine Fans sicherlich gewartet. Anfang des Jahres gab Joey's Jungle (26) bekannt, dass er sich vermehrt aus den sozialen Medien zurückziehen will. Zuvor unterhielt er jahrelang ein breites Publikum mit seinen YouTube-Videos, doch irgendwann wurde ihm der Druck zu groß. Schon seit einiger Zeit hören die Fans nur noch wenig von ihm – nun meldete sich Joey aber mit einem Lagebericht!

Während er YouTube noch immer den Rücken gekehrt hat, postete er zumindest auf Instagram jetzt einen kleinen Einblick in sein Leben. Gerade macht er Urlaub in Mexiko und lässt es sich da richtig gut gehen! "Ich habe die letzten vier Wochen den zweitschönsten Januar meines Lebens gehabt", schwärmte der Webstar unter einer Reihe von Bildern, die ihn unter anderem am Strand schlafend oder vor einer traumhaften Kulisse zeigen. "Weil ich euch gerade nicht sehr viel von meinem Leben zeige, will ich euch nur wissen lassen: Mir geht es gerade so gut wie schon lange nicht mehr", teilte er seiner Community mit.

Doch Joey macht nicht nur Urlaub und genießt die Sonne – er beschäftigt sich dabei auch viel mit sich selbst. "Ich arbeite gerade ganz viel auf, lerne mein Leben zu schätzen und versuche so sehr es geht, im Jetzt zu sein", erklärte er unter dem Post.

Anzeige

Instagram / joeys_jungle Joey's Jungle, Januar 2022

Anzeige

Instagram / joeys_jungle Joey's Jungle

Anzeige

Instagram / joeys_jungle Joey's Jungle, Januar 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de