Wegen Burn-out: Joey's Jungle erklärt Grund für den Rückzug

Ihm wurde alles zu viel! Der YouTuber Joey's Jungle (28) begeisterte jahrelang Millionen von Fans mit seinem lustigen Content. Anfang 2022 setzte er dem jedoch ein Ende und legte eine Social-Media-Pause ein. In der Zeit gab der Kölner nur ab und an kleine Einblicke in sein Leben. Kürzlich meldete sich der beliebte Influencer aber zur großen Freude seiner Fans zurück! Nun spricht Joey's Jungle über die Gründe seines Rückzuges!

In der Talkshow "deep und deutlich" berichtet der Content Creator von den Folgen extremer Überarbeitung und Stress: "Ich habe teilweise nur noch die Hälfte gesehen, konnte nicht mehr lesen und schreiben. Mein linker Arm wurde plötzlich taub." Das hohe Arbeitspensum hatte fatale Folgen: "Ich hatte ein Burn-out", gesteht der gebürtige Thüringer. Joey habe Panikattacken bekommen und sei nur noch eine leere Hülle gewesen.

Inzwischen könne der Influencer die Signale seines Körpers aber besser deuten und entschied sich, in seinen Job zurückzukehren: "Ich fühle mich langsam wieder so, als bräuchte ich das wieder", teilte er seinen begeisterten Fans via YouTube mit.

Instagram / joeys_jungle Joey’s Jungle, YouTuber

