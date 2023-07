Stalker auf Taylor Swifts Grundstück von Polizei verhaftet!

Schon wieder Ärger mit Stalkern! Taylor Swift (33) ist in den vergangenen Jahren zu einer der wohl berühmtesten und erfolgreichsten Frauen im Musikbusiness geworden. Doch der Ruhm bringt auch seine Schattenseiten mit sich: Schon einige verrückte Personen trieben ihre Fan-Liebe zu weit und versuchten unter anderem, in die Häuser und Apartments der "Anti-Hero"-Interpretin einzubrechen. Jetzt wurde eine Frau auf Taylors Grundstück in Rhode Island festgenommen!

Das gibt der Chef des Polizeipräsidiums Westerly gegenüber TMZ preis. Demnach seien die Beamten am Montagnachmittag wegen eines Eindringlings zum Anwesen der 33-Jährigen gerufen worden. Bei der Person handele es sich um eine 54-jährige Frau namens Kimberly Meyer. Die US-Amerikanerin soll schon einmal versucht haben, auf das Grundstück zu kommen, wofür sogar eine Verwarnung ausgesprochen worden war. Fotos des Mediums zeigen, wie sie von den Polizisten abgeführt wird – mittlerweile sei sie allerdings wieder aus der Untersuchungshaft entlassen worden, doch muss sich wohl am 14. Juli vor Gericht verantworten.

Ob Taylor zu dem Zeitpunkt der Verhaftung in ihrem Haus in Rhode Island war, ist unklar. Ein Insider behauptete aber gegenüber dem Magazin, dass sie vergangenes Wochenende den Unabhängigkeitstag der USA dort zelebrierte. Mittlerweile dürfte sie aber schon wieder abgereist sein, denn die Musikerin tritt aktuell im Rahmen ihrer "The Eras"-Tour wöchentlich in anderen Städten auf.

Getty Images Taylor Swift bei den Grammys 2023

Getty Images Taylor Swift, Sängerin

Getty Images Taylor Swift im Rahmen ihrer "The Eras Tour"

