So emotional ehrt Kate Garraway ihren Mann Derek Draper (†)

Anfang des Jahres verlor Kate Garraway (57) ihren Ehemann Derek Draper (✝56). Der politische Berater starb im Januar an den Folgen einer Corona-Erkrankung. Einen Tag nach dem britischen Vatertag widmet ihm seine Frau nun diese Worte auf Instagram: "Gestern war einer dieser Tage, von denen die Kinder und ich wussten, dass er schwierig werden würde. Der Vatertag ist der Tag, an dem jeder seinen Papa feiern will." Gemeinsam mit ihren Kindern sei sie deshalb zum Grab des Lobbyisten gefahren. "Wir haben über all die wunderbaren Dinge gesprochen, die wir an ihm liebten, die albernen Dinge, mit denen er uns zum Lachen brachte und alles, was er uns gegeben hat und was wir nie vergessen werden", erzählt die TV-Moderatorin.

Neben den rührenden Worten teilt die Journalistin auch noch ein Familienfoto mit ihren Followern. Darauf ist auch Derek zu sehen, wie er die Arme um seine Liebsten gelegt hat und freundlich lächelt. Seine Ehefrau sowie die zwei gemeinsamen Kinder des Paares strahlen ebenfalls in die Kamera. In ihrem Post dankt Kate außerdem zwei tollen Männern, die sie und ihren Nachwuchs seit dem Tod ihres Mannes unterstützen: "Wir sind so dankbar, dass wir meinen wunderbaren Papa und Dereks Vater noch immer in unserem Leben haben."

Dereks Tod ist emotional sehr belastend für den TV-Star. Allerdings hat Kate seitdem auch noch mit anderen Problemen zu kämpfen. Der 56-Jährige hinterließ ihr insgesamt über eine Million Euro Schulden. Laut The Sun hätte die Schließung seines Unternehmens Astra Aspera Forderungen von 176.000 Euro zur Folge gehabt. Dazu kämen 841.000 Euro Steuernachforderungen, die die "Good Morning Britain"-Bekanntheit nun mithilfe eines Finanzexperten bekämpfen wolle.

Getty Images Kate Garraway (mitte) mit ihrem Ehemann Derek Draper und ihren Eltern

Getty Images Kate Garraway, Moderatorin

