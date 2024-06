"Bin ein Swiftie": Jürgen Klopp genießt Taylor Swifts Tour

Jürgen Klopp (57) wagt sich unter die Swifties! Offenbar geht auch an dem Fußballtrainer der Hype um Taylor Swifts (34) "The Eras"-Tour nicht vorbei. Am Donnerstag besuchte der Ex-Kicker gemeinsam mit seiner Ehefrau ein Konzert des Popstars in Liverpool und gibt auf Instagram Einblicke in seinen musikalischen Abend. Kloppo, wie er auch genannt wird, tauschte seine übliche Kappe gegen einen rosafarbenen Hut und genoss die Show offenbar in vollen Zügen. "Ich schätze, ich bin jetzt offiziell ein Swiftie", schreibt Jürgen in seiner Story und schwärmt zudem: "Was für eine fantastische Nacht!"

Der Konzerttermin in Liverpool war ein ganz besonderer: Es handelte sich um die 100. Show der "The Eras"-Tour! "Die Feier der 100. Show bedeutet für mich, dass ich zum allerersten Mal für mich selbst bestätige und zugebe, dass diese Tour im Dezember endet", verkündete Taylor im Zuge dieses Anlasses, wie Us Weekly berichtet. Bereits seit Frühling des vergangenen Jahres befindet sich die Sängerin auf Tour und reist damit um den gesamten Globus. Nun steht mit ihrer Aussage aber auch ein offizielles Ende des Spektakels fest.

Kloppo scheint seine Zeit abseits des Fußballfeldes in vollen Zügen zu genießen. Der Besuch des Taylor-Swift-Konzerts ist ein weiteres Beispiel dafür, dass der 56-Jährige sein Leben abseits des Trainerstresses in vollen Zügen lebt und offen für neue Erlebnisse ist – besonders mit seiner Ulla. Tanzrichter Joachim Llambi (59) bot sich vor wenigen Monaten sogar an, ihm das Tanzen beizubringen! "Den Tanzkurs bekommt er direkt auf Mallorca. Ein erstes kleines Angebot von mir", äußerte sich der Tanzrichter von Let's Dance laut Bild und scheint großes Potenzial in dem Trainer zu sehen: "Er ist in guter Form, macht in manchen Spielen fast so viele Meter an der Seitenlinie wie seine Spieler. Feuer hat er auch, Rhythmus."

Zeit für seine Ehefrau hat Jürgen nun offenbar einige – immerhin verkündete er erst Anfang dieses Jahres seinen Rücktritt als Trainer vom FC Liverpool. Davon habe Ulla selbstverständlich gewusst und unterstützt ihren Liebsten. "Ich habe es ihr erklärt, so wie ich es jetzt euch erkläre, vielleicht mit mehr privaten Details. Aber ansonsten war es sehr ähnlich", stellte der Sportstar in einem YouTube-Video des Vereins klar.

Jürgen Klopp im Juni 2024

Taylor Swift, Sängerin

Jürgen Klopp, Fußballtrainer

