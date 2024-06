100. Show: Taylor Swift verkündet Ende der "The Eras"-Tour!

Taylor Swift (34) steht im Rahmen ihrer "The Eras"-Tour aktuell auf den Bühnen dieser Welt und heizt ihren eingefleischten Swifties ordentlich ein! In Liverpool fand am Donnerstag sogar die 100. Show der Tournee statt. Zu diesem Anlass macht die Musikerin ihren Fans eine ganz besondere Verkündung, wie Us Weekly berichtet. "Wie zelebriert man die 100. Show?", fragt die Blondine ihr Publikum zunächst, ehe sie selbst fortfährt: "Die Feier der 100. Show bedeutet für mich, dass ich zum allerersten Mal für mich selbst bestätige und zugebe, dass diese Tour im Dezember endet." Zuvor war von Taylors Anhängern spekuliert worden, dass sie möglicherweise noch Termine an die Tour dranhängen würde.

Mittlerweile reist Taylor seit über einem Jahr über den Globus, um für ihre "The Eras"-Tour zu performen. "Ich denke, dass diese Tour zu meinem ganzen Leben geworden ist", fügt die "Bad Blood"-Interpretin noch hinzu. Wie sehr die 34-Jährige tatsächlich für ihre Karriere lebt, macht sie mit folgenden Worten deutlich: "Es hat alles eingenommen. Ich glaube, irgendwann hatte ich mal Hobbys, ich weiß aber nicht mehr, was das für welche waren. Alles, was ich tue, wenn ich nicht auf der Bühne stehe, ist, zu Hause zu sitzen und darüber nachzudenken, was es für clevere akustische Song-Mashups gibt und was ihr eventuell gerne hören möchtet."

Ein Hobby scheint Taylor neben der Musik aber noch zu haben: sich mit ihren berühmten Freunden zu verabreden! Erst vor wenigen Tagen wurde der Popstar von Paparazzi mit ihrer Clique abgelichtet. Fotos, die Daily Mail vorliegen, zeigen sie unter anderem mit Kate Moss (50), Stella McCartney (52) und Cara Delevingne (31) in einem argentinischen Restaurant in Notting Hill.

