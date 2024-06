Victoria Beckham soll David saftige Ohrfeige verpasst haben

Eigentlich wirkt Victoria Beckham (50) immer cool und kontrolliert, doch bei einer Sache sollen der Designerin die Sicherungen durchgebrannt sein. Vor rund 20 Jahren soll ihr Ehemann David Beckham (49) mit seiner ehemaligen Assistentin fremdgegangen sein. Während sich das Paar nach dem Lautwerden der Gerüchte unzertrennlich wie eh und je in der Öffentlichkeit gezeigt hatte, soll es hinter verschlossenen Türen ziemlich heftig gekracht haben. Das meint zumindest Enthüllungsjournalist Tom Bower zu wissen, der in einigen Tagen ein Buch über die Beziehung des einflussreichen Paares veröffentlichen wird. Wie der Mirror berichtet, behauptet der Journalist darin, dass das Ex-Spice Girl seinen Mann geohrfeigt habe, nachdem es von der angeblichen Affäre erfahren hatte.

Wie laut dem Newsblatt in dem Buch dargestellt wird, hatten die PR-Berater der Beckhams einen ausgeklügelten Plan, um die Zusammengehörigkeit von Victoria und David im Skiurlaub zu inszenieren. "In einer bravourösen Vorstellung klammerte sich das Paar aneinander – sie mit einem eisernen Griff an seiner Hand. Dann machten sie einen Huckepack-Sprung und lächelten", so der Autor. Doch als die Kameras nicht mehr dabei waren, sei es zu einer ganz anderen Szene gekommen: "Als die Show vorbei war, verschwanden sie in ihrem Chalet. [...] Als alle einschliefen, schaute ein Journalist durch das Fenster des Beckhams-Chalets. Posh verpasste Beckham eine kräftige Ohrfeige."

Erst vor einigen Monaten meldeten sich die Beckhams selbst zu den früheren Affärengerüchten zu Wort. In der Netflix-Dokumentation "Beckham" thematisiert das Ehepaar die Höhen und Tiefen ihrer bisherigen Beziehung. In diesem Zusammenhang spricht Victoria auch über die angebliche Untreue des Ex-Kickers. Nach anfänglicher "aufgestauter Wut und Frustration" sei die Beauty mit vielem aus der Zeit mittlerweile "im Reinen". Die 50-Jährige habe viel Zeit gehabt, sich mit der Thematik auseinanderzusetzen und "verstehe es jetzt".

Getty Images David und Victoria Beckham, Mai 2003

Getty Images Victoria Beckham bei der Premiere von "Lola"

