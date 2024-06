Tochter (10) trägt Make-up: Alec Baldwin löst Shitstorm aus!

Alec Baldwin (66) wollte seinen Fans nur einen schönen Vatertag wünschen – und bekommt dafür heftige Kritik! Der Schauspieler teilt eine Reihe an Bildern seiner Kinder auf Instagram und betitelt diese mit "Alles Gute zum Vatertag an die Väter da draußen." Ein Schnappschuss zeigt seine zehnjährige Tochter Carmen, die eines ihrer jüngeren Geschwister im Arm hält, während sie Mascara und Lipgloss trägt. Das bringt einige Follower zum Diskutieren. Einer von ihnen kommentiert: "Warum trägt eine Zehnjährige Make-up?" Ein weiterer schreibt empört: "Sie sieht viel älter aus als zehn!"

Doch Alec und seine Ehefrau Hilaria Baldwin (40) bekommen auch positive Kommentare auf der Plattform. Ein User verteidigt das Paar und schreibt: "Meine Enkelkinder lieben es, Make-up zu tragen und es macht einfach Spaß." Eine weitere Nutzerin steht ebenfalls für sie ein und kommentiert: "Schöne Familie. Meine acht Jahre alte Enkelin liebt es, mit Make-up zu spielen und wir lassen sie! Was ist schon dabei! Also haltet euer negatives Mundwerk und macht weiter."

Einen noch tieferen Einblick in ihr Familienleben wird es schon bald geben! Denn die Baldwins gaben vor Kurzem auf Instagram bekannt, dass sie und ihre sieben Kinder eine eigene Realityshow bekommen werden. "Wir laden euch in unser Zuhause ein, um Höhen und Tiefen, und das Gute und Schlechte zu erleben", erklärte Alec zu dem TV-Format, das den Namen "The Baldwins" tragen wird. Die Show wird demnach im kommenden Jahr bei TLC zu sehen sein.

Anzeige Anzeige

Instagram / alecbaldwininsta Alec Baldwins Tochter Carmen

Anzeige Anzeige

Instagram / hilariabaldwin Alec und Hilaria Baldwin mit ihren sieben Kindern im Februar 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr es, dass Carmen mit zehn Jahren Make-up trägt? Total in Ordnung, das ist doch nur ein Spaß! Ich finde das nicht gut, sie ist zu jung dafür... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de