Im Bett: Heidi Klum zeigt sich in ihrer heißen Unterwäsche!

Heidi Klum (51) liefert ihren Fans auf Instagram regelmäßig Einblicke in ihre Modelkarriere. Jetzt teilt die Blondine einen heißen Einblick in eines ihrer Fotoshootings. Unter ihrem offenen Bademantel sieht man ihre weinroten Dessous, die sie trägt. Heidi räkelt sich auf einem Bett und stellt ihre umwerfende Figur zur Schau. Während sie dabei in die Kamera lächelt, spielt das Model mit ihren langen, blonden Haaren. "Ja! Ein kleiner Vorgeschmack auf die neue Herbstkollektion", kommentiert sie ihr Video für die Unterwäschemarke Intimissimi.

In den vergangenen Tagen verbrachte die 51-Jährige ihre Zeit in Deutschland. Nachdem sie das Germany's Next Topmodel-Finale in Köln ausgetragen hatte, ließ sie sich am nächsten Tag gemeinsam mit ihrem Mann Tom Kaulitz (34) in München bei dem Eröffnungsspiel der Europameisterschaft sehen. Zusammen schminkten sie ihr Gesicht wie eine Deutschlandflagge und gingen ins Stadion. Im Partnerlook und in Begleitung von Leni Klum (20) und ihrem Freund begeisterten sie ihre Fans im Netz.

Doch auch für ihre Familie hat das Model genügend Zeit eingeplant. In den vergangenen Tagen zeigte Heidi immer wieder tiefe Einblicke in ihr Privatleben: Als sie ihren Bruder in den sozialen Medien während der Proben von ihrem GNTM-Finale gezeigt hatte, teilte die Blondine daraufhin ein weiteres seltenes Familienfoto mit ihren Followern. Heidi posierte mit ihrem Mann Tom und den vier Kindern. Anlässlich des amerikanischen Vatertags schrieb sie liebevoll unter das Bild: "Wir lieben dich, Tom."

Instagram / heidiklum Heidi Klum im Juni 2024

Instagram / heidiklum Tom Kaulitz und Heidi Klum bei der Fußball-EM 2024

