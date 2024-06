Party-Dinner: Taylor Swift feiert mit prominenten Freunden!

Taylor Swift (34) umgibt sich gerne mit A-Promis – das ist kein Geheimnis. Zu ihren Besties gehören die berühmtesten Sängerinnen und Schauspielerinnen dieser Welt. Während sie ihre Tour für ein paar Tage pausierte, traf sich die "Love Story"-Interpretin mit ein paar Auserwählten aus ihrer Clique. Wie Fotos zeigen, die Daily Mail vorliegen, gehörten zur Star-Besetzung des Abends zum Beispiel Supermodel Kate Moss (50), Designerin Stella McCartney (52), alle drei HAIM-Schwestern und auch Cara Delevingne (31). Wie das Portal berichtet, versammelten sich die Promis am Dienstagabend in einem kleinen argentinischen Restaurant in Notting Hill.

Zu Taylors neuer Clique gehören außerdem Filmproduzentinnen Phoebe Waller-Bridge (38) und Lena Dunham (38), aber auch Musikerin Chrissie Hynde war eingeladen. Ein etwas unerwartetes Gesicht zwischen all den Frauen war Schauspieler Andrew Scott (47), der aber den Fotos nach zu urteilen eine gute Zeit hatte. Er teilte sich nach dem Abendessen mit "Fleabag"-Kollegin Phoebe ein Taxi und grinste bis über beide Ohren. Die gesamte Gruppe machte einen sehr modischen Eindruck – was zum Teil Stellas Verdienst war. Die Luxus-Designerin steckte nämlich hinter den Looks von Taylor, Phoebe und Cara.

Taylor machte schon einmal Schlagzeilen wegen ihrer superprominenten Freundesgruppe. Vor einigen Jahren gehörten zu ihrem inneren Kreis allerdings noch andere Gesichter: Karlie Kloss (31), Martha Hunt (35), Lily Aldridge (38) und Gigi Hadid (29). Im Jahr 2016 tauchten Gerüchte auf, dass Taylor ihre Freundesgruppe kräftig "ausmisten" wolle und sich deshalb von vielen ihrer alten Freunde trennen würde. Tatsächlich hat sich dieses Gerücht aber nicht bestätigt.

Getty Images Andrew Scott bei den British Academy Film Awards 2020

Getty Images Taylor Swift, Gigi Hadid, Karlie Kloss und Lily Aldridge, August 2015

