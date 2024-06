Krise? Deshalb fehlt Thomas Müllers Ehefrau bei EM-Auftakt!

Über Lisa (34) und Thomas Müller (34) gab es in letzter Zeit bereits Trennungsgerüchte. Am Freitag fehlte die Spielerfrau dann auch noch beim ersten Länderspiel der deutschen Nationalelf bei der diesjährigen Fußball-EM, wie unter anderem t-online berichtet. Dass ihr Platz in der Fankurve leer blieb, hatte allerdings nichts mit den Spekulationen zu tun. Lisa musste lediglich ihren eigenen Verpflichtungen nachgehen: Sie trat zur Zeit des Deutschlandspiels beim internationalen Reitturnier auf Schloss Achleiten in Österreich an.

Auch den Fans in den sozialen Medien ist die Abwesenheit der Dressurreiterin beim EM-Auftakt aufgefallen. "Schade, dass deine Frau nicht da war", heißt es in der Kommentarspalte unter Thomas' aktuellem Instagram-Beitrag. Dabei hatte der Profikicker erst kürzlich mit den vermeintlichen Krisengerüchten aufgeräumt. Nachdem er im Interview mit Bunte betont hatte, dass zwischen den beiden "alles okay" sei, machte der Nationalspieler seiner Liebsten eine symbolische Liebeserklärung beim DFB-Testspiel gegen die Ukraine. Er schrieb Lisas Namen mit Edding auf die Außenseite seiner Fußballschuhe.

Thomas und Lisa kennen sich schon aus jungen Jahren. Seit 2007 gehen die beiden offiziell gemeinsam durchs Leben, zwei Jahre später gaben sie sich schließlich das Jawort. Ihre Beziehung halten die 34-Jährigen weitgehend aus der Öffentlichkeit heraus und geben nur selten private Einblicke. Neben seiner Fußballkarriere teilt Thomas auch die Leidenschaft seiner Frau zu Pferden. Seit 2021 betreibt das Paar gemeinsam das Gestüt Gut Wettlkam, das mittlerweile eine offizielle EU-Besamungsstation für Dressurpferde ist.

Getty Images Thomas Müller, Sportler

Getty Images Toni Kroos und Thomas Müller nach dem Match Deutschland gegen Schottland bei der EM 2024

