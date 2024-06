Trotz Entfernung: Taylor Swift feiert die Kansa City Chiefs!

Im Februar gewannen die Kansas City Chiefs gegen die San Francisco 49ers den Super Bowl. Nun feierte die Mannschaft ihren Triumph und holte ihre neuen Super-Bowl-Ringe ab. Taylor Swift (34), die Freundin von NFL-Spieler Travis Kelce (34), konnte ihren Freund dabei leider nicht begleiten. Zu dem Zeitpunkt war sie gerade auf ihrer "The Eras"-Tour in Liverpool – und somit sechs Stunden und etwa 6.000 Kilometer von ihm entfernt. Das hinderte die Musikerin jedoch nicht daran, den Kansas City Chiefs ihre Unterstützung zu zeigen. In einem Instagram-Livestream von Chariah Gordon, der Freundin von Spieler Mecole Hardman Jr. (26), hinterließ Taylor eine Reihe von Kommentaren, in denen sie für ihre geliebte Mannschaft mitfeierte.

Taylor schrieb in dem Livestream in Großbuchstaben: "Gratulation! Ich feiere für euch aus Liverpool mit." Danach folgten noch mehr Kommentare, bis die "Bad Blood"-Interpretin aufgrund der Zeitverschiebung ins Bett musste: "Ich gehe jetzt schlafen, es ist schon spät hier. Ich liebe euch!" Die Sängerin hat in Europa noch einige Shows vor sich und muss dafür fit sein. Sie performte während der Ringzeremonie der Kansas City Chiefs tatsächlich gerade die 100. Show ihrer Tournee.

Doch wie lief das Mega-Sportevent damals genau ab? Die Kansas City Chiefs und die San Francisco 49ers lieferten sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Nach der regulären Spielzeit stand es unentschieden zwischen den beiden Mannschaften. Erst in der Nachspielzeit kam es zum entscheidenden Wurf: Patrick Mahomes (28) brachte den Kansas City Chiefs zum 25:22 den Sieg!

Getty Images Taylor Swift auf "The Eras"-Tour in Europa

Getty Images Travis Kelce und Patrick Mahomes, 2024

