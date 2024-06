Deshalb kifft Miley Cyrus nicht mehr mit ihrer Mutter Tish!

Miley Cyrus (31) war in der Vergangenheit für so einige Skandale und ihren offenen Drogenkonsum bekannt. Seit ein paar Jahren lebt die Beauty jedoch hauptsächlich nüchtern – nur das Kiffen, scheint es ihr noch ab und zu angetan zu haben. In der Netflix-Show "My Next Guest Needs No Introduction" erklärt die Schauspielerin David Letterman (77), warum sie mit ihrer Mutter Tish Cyrus (57) allerdings keine Joints mehr rauche: "Ich rauche das Gras meiner Mutter nicht mehr. Ich wusste nicht mehr, wer ich war."

Miley berichtet dem Moderator von einer Erfahrung, die sie zu dieser Entscheidung gebracht hätte: "Das letzte Mal, dass ich ihr Gras geraucht habe, war vor ein paar Wochen, und ich bin reingegangen und habe den kleinsten Zug genommen, den ich je genommen habe, und ich konnte gefühlte drei Tage lang nicht mehr fahren." So sollen die Joints ihrer Mutter viel zu stark sein – und auch "Rholling Papers"-Sänger Wiz Khalifa (36) eine Panikattacke beschert haben!

Seit etwa vier Jahren hat Miley den Drogen und dem Alkohol abgeschworen. Doch wie kam es zu ihrem Sinneswandel? Die "Flowers"-Interpretin schilderte gegenüber Rolling Stone, dass sie nicht zum berühmten "Club 27" gehören wollte. Sie sei gerade 26 geworden und dachte: "Ich musste mein Leben in den Griff bekommen, bevor ich 27 werde. Denn 27 ist das Alter, in dem du die Schwelle übertrittst ins Leben – oder als Legende stirbst."

Instagram / tishcyrus Miley Cyrus mit ihrer Mutter Tish

Getty Images Miley Cyrus, Musikerin

