Anna Heiser in Sorge: Ihr Mann Gerald muss ins Krankenhaus!

Schockmoment bei der Familie Heiser in Namibia! Der Bauer sucht Frau-Star Gerald Heiser (39) klagte über Schmerzen in seinem Bein – er und seine Frau Anna Heiser (33) zögern nach wenigen Tagen dann keine Sekunde länger und machten sich direkt auf den Weg in das knapp 200 Kilometer entfernte Krankenhaus, wie die Zweifachmama auf Instagram ihren Followern erzählt: "Wir mussten gestern nach Windhoek fahren, da es bei Gerald den Verdacht auf Thrombose gab. Dies musste im Krankenhaus untersucht werden. [...] Sein Bein ist aus unbekannten Gründen entzündet." Doch Entwarnung: Es ist keine Thrombose und Gerald darf mit Medikamenten wieder nach Hause.

Das deutsche Paar lebt gemeinsam mit seinen zwei Kindern in Namibia auf dem Land. Einfache Dinge sind nicht so leicht zu erledigen – alleine das Krankenhaus ist mehrere Hundert Kilometer entfernt. Beim Thema Gesundheit gibt es für die Familie aber keine Strecke, die zu weit ist. Und auch der nächste Kindergarten ist nicht um die Ecke. Ihre Kinder Leon und Alina gehen im Zwei-Wochen-Rhythmus in die Kita, damit die Eltern nicht tagtäglich diese lange Strecke zurücklegen müssen, wie sie in den sozialen Medien berichteten.

Anna und Gerald hatten sich 2017 während der Show "Bauer sucht Frau" kennen und lieben gelernt. Inzwischen sind beide verheiratet und Eltern von zwei gemeinsamen Kindern. In ihrem Leben in ihrer Wahlheimat Namibia läuft es schon in den vergangenen Monaten ziemlich drastisch ab – sie hatten einen Autounfall, finanzielle Sorgen und eine Brandstiftung auf ihrem Hof. Doch die beiden lassen sich nicht unterkriegen und sind auch in schweren Zeiten füreinander da, wie sie gegenüber Promiflash verrieten: "Ich glaube, dass die ganzen Schicksalsschläge, wenn man eine gute Basis als Paar hat, einen noch stärker machen."

Instagram / https://www.instagram.com/annaheiser/ Anna Heiser und ihre Familie in Namibia

Instagram / anna_m._heiser Anna Heiser mit ihren zwei Kindern Leon und Alina

