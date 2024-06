Er wäre 49 geworden: Alessia Herren gratuliert Papa Willi

Heute hätte Willi Herren (✝45) seinen 49. Geburtstag gefeiert – zu diesem Anlass widmet ihm seine Tochter Alessia (22) rührende Worte in ihrer Instagram-Story. "Happy Birthday, Papa", schreibt die Ex-Promi Big Brother-Teilnehmerin zu einem Foto, auf dem sie ihrem Vater liebevoll einen Kuss auf die Wange gibt, während er sie im Arm hält. Ihr Papa fehle ihr sehr: "Ich liebe dich für immer und ewig! Du wirst für immer vermisst und nie vergessen! Mein Leben, mein Herz, mein Blut, mein bester Freund, mein Held, mein Ein und Alles, meine Welt bist du!"

Wie groß die Lücke ist, die der TV-Star im Leben seiner Liebsten hinterlassen hat, wird immer wieder deutlich. So erinnerte Alessia auch an Willis Todestag – den 20. April – mit bewegenden Zeilen an ihren Vater. "Heute vor drei Jahren – am 20.04.2021 – kam die Nachricht: 'Dein Papa ist nicht mehr da...' Es zerriss mir das Herz, für mich ist eine Welt zusammengebrochen!", trauerte sie im Netz. Die Mutter einer Tochter könne noch immer nicht fassen, dass Willi nicht mehr da ist: "Ich vermisse dich so sehr. [...] Du wolltest mir noch so viel von der Welt zeigen..."

Willi ist im Jahr 2021 ganz überraschend verstorben. Wenige Wochen nachdem der Entertainer von einem Dreh für Promis unter Palmen aus Thailand wiedergekommen war, wurde er leblos in seiner Wohnung in Köln aufgefunden. Zu den Umständen seines Todes ist kaum etwas bekannt – ein Fremdverschulden wurde, wie n-tv berichtete, aber von der Polizei ausgeschlossen. Der Musiker wurde nur 45 Jahre alt.

ActionPress / Katrin Hauter Alessia und Willi Herren im April 2021

Getty Images Willi Herren, Reality-TV-Star

