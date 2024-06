Selten: Heidi Klum posiert mit all ihren vier Kids und Tom!

Heidi Klum (51) posiert gemeinsam mit ihren Kindern und Ehemann Tom Kaulitz (34)! Auf Instagram veröffentlicht das Model einen süßen Schnappschuss, der sie umgeben von ihren Kids Leni (20), Johan (17), Henry (18) und Lou (14) sowie dem Tokio Hotel-Star zeigt. "Wir lieben dich, Tom", widmet sie dem Musiker wohl anlässlich des amerikanischen Vatertags liebevolle Worte unter dem Post. Das Foto entstand vergangenes Wochenende beim Finale von Germany's Next Topmodel.

Beim großen Finale der TV-Show krönte Heidi Lea Oude und Jermaine Kokoú Kothé zu den Siegern. Die beiden Nachwuchsmodels dürfen sich somit über ein Preisgeld von 100.000 Euro freuen – außerdem wird ihr Gesicht das Cover der Harper's Bazaar zieren. Im Gespräch mit Promiflash schwärmten die beiden von der Modelmama in den höchsten Tönen. "Ich glaube, ich habe mir von Heidi auf jeden Fall ihre positive Art abgeschaut, weil sie immer happy ans Set gekommen ist", verriet Jermaine und auch Lea schwärmte von Heidis "unbeschreiblicher" Energie.

Neben vielen Acts und Überraschungen kam es auch zu einer skurrilen Einlage: Nach der ersten Exit-Entscheidung, bei der die Zwillinge Luka und Julian Cidic rausgeflogen waren, schwangen die beiden das Tanzbein und legten eine Choreo für Heidi hin. Während sich die vierfache Mama über die spontane Einlage freute, kam die Aktion bei den Fans nicht so gut an. "Wie die Twins im Finale noch mal Sendezeit abgreifen wollen" oder "Synchron ist was anderes, aber ok. Sie haben es probiert", lauteten einige kritische Kommentare auf X.

Seven.One/Claudius Pflug Lea Oude, Heidi Klum und Jermaine Kokoú Kothé im Finale von "Germany's Next Topmodel"

ProSieben/Sven Doornkaat Julian und Luka Cidic, Finalisten bei "Germany's Next Topmodel" 2024

