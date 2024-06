Taylor Swift hat keine Mini-Rolle in "Deadpool & Wolverine"

Eine herbe Enttäuschung für Swifties: Taylor Swift (34) wird nicht in "Deadpool & Wolverine" zu sehen sein! Viel wurde in den vergangenen Monaten darüber gemunkelt, dass die Sängerin in dem Marvel-Film einen Cameo-Auftritt als die Superheldin Dazzler haben würde. Als vergangene Woche ein Plakat veröffentlicht wurde, auf dem die beiden Hauptdarsteller Ryan Reynolds (47) und Hugh Jackman (55) Freundschaftsarmbänder im Taylor-Stil trugen, verdichteten sich die Gerüchte noch mehr. Doch es handelte sich wohl tatsächlich nur um Spekulationen! Wie Entertainment Weekly erfahren haben will, spielt die "Karma"-Interpretin nicht in dem Streifen mit.

Im Herbst vergangenen Jahres fing die Gerüchteküche an zu brodeln. Damals besuchte die 34-Jährige ein Footballspiel ihres Freundes Travis Kelce (34) in Begleitung von Ryan, Hugh und dem Regisseur von "Deadpool & Wolverine", Shawn Levy (55). Viele Fans vermuteten direkt, dass die vier zusammen abhängen, weil Taylor eine Rolle in dem dritten Deadpool-Film ergattert hätte.

Ganz abwegig wäre es auch nicht gewesen, dass die Musikerin in dem Streifen mitspielt. Immerhin hat sie schon reichlich Erfahrung als Schauspielerin sammeln können. Nicht nur durch ihre zahlreichen, sehr aufwendigen Musikvideos – sondern auch durch echte Hollywood-Produktionen. Tay spielte unter anderem in der Verfilmung des "Cats"-Musicals, "Hüter der Erinnerung – The Giver" oder "Valentinstag" mit. Auch in der Comedy-Serie "New Girl" hatte die 14-fache Grammy-Gewinnerin einen kleinen Auftritt.

Anzeige Anzeige

Getty Images Taylor Swift, Blake Lively, Ryan Reynolds und Hugh Jackman, Oktober 2023

Anzeige Anzeige

Getty Images Taylor Swift im Rahmen ihrer "The Eras Tour"

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr es, dass Taylor nicht in "Deadpool & Wolverine" zu sehen sein wird? Total schade! Ich hätte mich über einen Mini-Auftritt von ihr gefreut. Nicht schlimm. Ich hätte sie mir eh nicht als Superheldin vorstellen können... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de