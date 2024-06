Kourtney Kardashian widmet Travis süße Worte zum Vatertag!

Kourtney Kardashian (45) widmet ihrem Ehemann Travis Barker (48) liebevolle Worte zum Vatertag! Auf Instagram teilt die The Kardashians-Protagonistin eine Reihe an Fotos von Travis und ihrem gemeinsamen Sohn Rocky Thirteen. Die süßen Aufnahmen zeigen den Blink 182-Schlagzeuger, wie er Rocky im Bett auf dem Arm hält, sich an Bord eines Privatjets an das Neugeborene kuschelt, Zeit mit ihm und Kourtneys Sohn Reign (9) an einem Strand verbringt und ihm einen sanften Kuss gibt, während das Vater-Sohn-Duo passende Overalls trägt.

"Fröhlichen Vatertag, Travis Barker! Ich bin sehr dankbar für den Vater, der du für unseren kleinen Jungen und alle unsere Kinder bist. Du beschützt und behütest uns und kümmerst dich um uns. Eine Familie mit dir zu haben, ist der Himmel. Ich freue mich, dich zu feiern", schwärmt Kourtney von ihrem Partner unter dem Post. Travis lässt den Post seiner Frau nicht unkommentiert. "Unser Leben ist himmlisch, ich liebe dich", schreibt der Musiker begeistert.

Kourtney und Travis führen das Leben einer Patchworkfamilie. Die Reality-TV-Darstellerin brachte ihre zwei Söhne Mason (14) und Reign sowie Töchterchen Penelope (11) mit in die Ehe. Die Kinder stammen aus ihrer Beziehung mit Scott Disick (41). Auch Travis wurde vor der Ehe mit Kourtney bereits Vater. Gemeinsam mit seiner Ex Shanna Moakler (49) durfte er sich über seinen Sohn Landon (20) und Tochter Alabama (18) freuen. Außerdem ist er mit seiner Stieftochter Atiana (25), die aus Shannas früherer Beziehung stammt, weiterhin eng verbunden. Baby Rocky ist das erste gemeinsame Kind von Kourtney und Travis.

Instagram / kourtneykardash Travis Barker und sein Sohn Rocky

Instagram / kourtneykardash Alabama Barker, Kourtney Kardashian, Landon Barker, Travis Barker, Penelope Disick und Atiana

