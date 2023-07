Neuer Flirt? Kendall Jenner wird mit Kylian Mbappé erwischt

Hat Kendall Jenner (27) etwa schon wieder einen Neuen an der Angel? Nachdem bekannt wurde, dass das Model und Devin Booker (26) von nun an wieder getrennte Wege gehen, machten schon bald die nächsten Liebes-News die Runde: Immer wieder wurden Kendall und der Musiker Bad Bunny (29) turtelnd bei Dates gesichtet. Doch hat die Romanze etwa schon jetzt ein jähes Ende gefunden? Kendall wurde nämlich mit dem Fußballer Kylian Mbappé (24) gesehen!

Das zeigt ein Video, das aktuell auf TikTok viral geht: Auf der Party des Milliardärs Michael Rubin in den Hamptons bewegen sich die beiden langsam zur Musik. Die User scheinen von dem vermeintlichen Flirt alles andere als begeistert zu sein. "Das ist nicht lustig, ich bin nicht einverstanden", kommentiert ein User, während ein weiterer schreibt: "Oh nein, nicht Kylian! Renn!"

Was zwischen den beiden wirklich läuft, ist bis dato nicht bekannt. Die The Kardashians-Bekanntheit und der französische Sportler hatten sich bereits im vergangenen März kennengelernt, als Kendall dem Fußballer bei einem Spiel in Paris zusah. Kurz darauf kursierte ein Schnappschuss im Netz, auf dem Kylian mit Kendalls siebenjährigem Neffen Saint (7) posiert.

Getty Images Kendall Jenner, Model

Getty Images Kylian Mbappé, Fußballspieler

Getty Images Kendall Jenner auf der Met Gala 2023

