Kendall Jenner und Bad Bunny sind wieder gemeinsam unterwegs

Die Gerüchteküche brodelt wieder. Bereits seit Februar wird gemunkelt, dass zwischen Kendall Jenner (27) und Bad Bunny (29) etwas laufen könnte – nicht zuletzt, weil das Model und der Rapper schon mehrmals zusammen gesehen wurden. So zeigten sie sich beispielsweise sehr vertraut auf dem Coachella-Festival oder wurden beim gemeinsamen Mittagsessen abgelichtet. Jetzt verbringen Kendall und Bad Bunny erneut Zeit zu zweit.

Von Paparazzi wurden die beiden Stars bei ihrer Ankunft in einem luxuriösen Hotel in Beverly Hills abgelichtet. Auf den Schnappschüssen sitzen Kendall und Bad Bunny in einem Pickup-Truck und scheinen die gemeinsame Zeit mächtig zu genießen. Die beiden strahlen übers ganze Gesicht und schauen sich verliebt an.

Erst kürzlich sprach Kendall mit WSJ.Magazine über ihre Zukunftspläne und eigene Kinder. "Ich freue mich auf diese Zeit in meinem Leben", gab die Beauty offen zu. Dennoch stellte das Model auch klar: "Ich weiß nur, dass es jetzt noch nicht so weit ist." Ihre Kinder sollen jedoch nicht in Los Angeles aufwachsen.

Bad Bunny und Kendall Jenner

Bad Bunny und Kendall Jenner, Juni 2023

Kendall Jenner und Bad Bunny im Mai 2023

