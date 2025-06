Ausfall bei der Klub-WM: Kylian Mbappé liegt im Krankenhaus

Kylian Mbappé (26), Stürmer von Real Madrid, fehlt derzeit bei der Klub-WM und liegt im Krankenhaus. Der französische Nationalspieler war bereits für das erste Gruppenspiel des Turniers nicht einsatzbereit, das mit einem 1:1 gegen Al-Hilal endete. Laut Vereinsangaben leidet der Fußballer an einer "akuten Magen-Darm-Grippe" und muss nun ärztlich betreut werden. Sein Zustand erfordert weitere Untersuchungen, wodurch sein Einsatz in den kommenden Partien gegen CF Pachuca am Sonntag und RB Salzburg am 27. Juni fraglich bleibt, wie T-Online berichtet.

In seinem ersten Pflichtspiel der Klub-WM musste Trainer Xabi Alonso (43) neben Kylian auf mehrere Schlüsselspieler verzichten, darunter Antonio Rüdiger, David Alaba (32) und Eduardo Camavinga. Trotzdem gelang der Mannschaft noch das Unentschieden. Nun steht die Frage im Raum, wie sich das Team bei den nächsten Spielen schlagen wird, wenn womöglich weiterhin auf zentrale Spieler verzichtet werden muss.

Für Kylian Mbappé ist es ein besonders bitterer Moment, da er erst letztes Jahr entschieden hatte, von Paris Saint-Germain zu den Spaniern zu wechseln. Trotz des Vereinswechsels freute er sich kürzlich für seine ehemalige Mannschaft, die die Champions League gewann. Kylian ist bekannt für seinen Ehrgeiz auf dem Platz, der ihn schon in jungen Jahren an die Fußballspitze brachte. Real Madrid hat sich bisher nicht über eine mögliche Rückkehr ins Training oder auf den Platz geäußert.

Getty Images Kylian Mbappe, Fußballspieler

Getty Images Kylian Mbappé bei der Uefa Nations League 2025 beim Spiel Frankreich gegen Deutschland

