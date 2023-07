Fans rasten aus: Sofia Richie posiert lässig auf Paddelboot

Die Kommentare explodieren! Sofia Richie (24) gilt vielen als Inspiration, wenn es um Fashion geht. Vor allem seit ihrer Hochzeit, die sie in drei wunderschönen Chanel-Kleidern feierte, gehen ihre Looks viral. Egal, was sie trägt – ihre Follower feiern es. Im Netz teilte sie nun Eindrücke von ihrem traumhaften Urlaub. Dabei posierte Sofia total lässig auf einem Paddelboot – und kann sich vor Komplimenten kaum retten!

Selbst unter diesem simplen Beitrag auf Instagram zeigt sich ihre Community mehr als begeistert. "Einfach eine Königin" oder "Die verheiratete Sofia ist ein Vibe" und "Du bist wunderschön", lauten nur drei der zahlreichen Reaktionen unter der Bilderreihe. Ein anderer User scherzt in Bezug auf die Hochzeit: "Ich bin überrascht, dass der Bikini nicht auch von Chanel ist."

Auf einem anderen Bild chillt die Beauty mit einer ihrer Freundinnen – und einem Follower fällt auf: Auch sie scheint ein großer Fan von Sofia zu sein! "Wie ihre Freundin sie anschaut – es bringt mein Herz zum Schmelzen", bemerkt der Nutzer den süßen Moment.

Instagram / sofiarichiegrainge Sofia Richie, Model

Instagram / sofiarichiegrainge Sofia Richie in ihren Flitterwochen

Instagram / sofiarichiegrainge Sofia Richie und ihre Freundin im Urlaub

