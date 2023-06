Das war die Inspiration hinter Sofia Richies Hochzeitskleid!

Sie hatte eine ganz bestimmte Ästhetik für ihren großen Tag im Sinn. Das Model Sofia Richie (24) und ihr Partner Elliot Grainge traten im April vor den Traualtar und gaben sich im Beisein ihrer Familien und ihrer Freunde das Jawort. Die Zeremonie fand in einem luxuriösen Hotel in Südfrankreich statt. Dabei zog besonders die Braut mit ihrem Hochzeitsoutfit alle Blicke auf sich. Doch welche Inspiration steckte hinter Sofias Hochzeitskleid?

Im Podcast "Who What Wear" plaudert Sofias Stylistin Liat Baruch jetzt aus, welche Inspiration sich hinter dem Traum in Weiß verbirgt. "Wir haben versucht, uns weiterzuentwickeln, aber dabei jung zu bleiben, feminin zu sein, aufstrebend und auch erreichbar", verrät Liat im Gespräch. Laut der Stylistin sei die Wahl des Brautkleids ein ständiger Dialog und eine enge Zusammenarbeit gewesen – die 24-Jährige habe dabei den Wunsch geäußert, nicht zu aufdringlich sexy, aber auch nicht zu konservativ in dem Kleid zu wirken: "Am Ende wurde es ein bisschen von allem – zeitlos und gleichzeitig klassisch."

Sofia gab bereits zuvor im Interview mit dem Modemagazin Vogue preis, wie sie sich ihr Hochzeitskleid vorstelle. "Ich hatte immer diese Vision eines großen Prinzessinnenkleides, aber als ich dann älter wurde, merkte ich, dass ich doch etwas Schlichteres will", erklärte Lionel Richies (74) Tochter im Talk.

