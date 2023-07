Bei "Ex on the Beach": Sasa wünscht sich Reue von Carina

Das hatte er sich anders vorgestellt. In der vergangenen Staffel von Are You The One? hatten Sasa und Carina die Villa gemeinsam verlassen, nachdem der Hottie mehrere Wochen zweigleisig gefahren war. Doch kurz nach den Dreharbeiten zerbrach die Liebelei zwischen den beiden. Laut Sasa soll Carina ihn sogar betrogen haben. Bei Ex on the Beach trafen die beiden wieder aufeinander. Gegenüber Promiflash gibt der Realitystar jetzt zu: Er ist von der Reaktion seiner Verflossenen enttäuscht.

"Das Wiedersehen mit Carina hab ich mir eigentlich anders erhofft, etwas Reue hab ich mir gewünscht", stellt Sasa im Promiflash-Interview klar. Denn obwohl er beim Aufeinandertreffen beteuerte, dass Carina ihn betrogen hatte, war diese sich keiner Schuld bewusst. "Wir hatten eine intensive Kennlernphase, in der sie sich dann irgendwann dachte, es wäre okay, sich von einem anderen Mann lecken zu lassen", fügt der Berliner hinzu.

Beim Wiedersehen bei "Ex on the Beach" hatte Sasa kurzen Prozess gemacht und die Blondine gefragt: "Spielst du hier drin die Artige oder wissen die, dass du mir nach zwei Wochen fremdgegangen bist?" Doch Carina hatte anschließend gekontert: "Es war auch keine Beziehung, warum soll ich mich für einen Mann ändern, der keine Beziehung mit mir eingehen will?"

RTL Carina bei "Ex on the Beach"

Instagram / sasagatsby Sasa, ehemaliger "Are You The One?"-Teilnehmer

Instagram / carina.nl Carina Nl, "Ex on the Beach"-Teilnehmerin

