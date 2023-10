"B:Real"-Sasa stempelt Mrs.Marlisa und Nico als famegeil ab!

Sasa Pavlović reicht es! Derzeit ist der ehemalige Ex on the Beach-Kandidat bei B:REAL – Echte Promis, echtes Leben zu sehen. Neben ihm lassen sich auch Mrs.Marlisa und Nico Legat für das TV-Format in ihren Leben von der Kamera begleiten. Während die Blondine behauptet, dass zwischen ihr und dem Temptation Island-Boy etwas läuft–ist es für diesen eher eine lockere Nummer. Sasa hat von dem Hin und Her die Schnauze voll!

In der aktuellen "B:Real"-Folge hängt Sasa mit Marlisa und Nico an der Spree ab. Als sie dort auf Chris Broy (34) und Diogo Sangre (29) treffen, klinken sie sich für den Abend aus – sie wollen es ruhig angehen lassen. Auf die Frage, ob sie ein bisschen Zweisamkeit genießen wollen oder wann endlich mal ein Kuss fällt, antwortet die Beauty: "Das könnt ihr dann bei 'B:Real' sehen." Sasa hat das Gnaze augenscheinlich satt: "Ich glaube, die sind ein bisschen sehr auf die Kameras fixiert, sehr famegeil, also spielen sie irgendwas vor." Er glaube ohnehin nicht, dass aus den beiden was werden wird.

Neben Drama und Zoff geht es bei "B:Real" aber auch heiß her. Arielle Rippegather (33) und Kevin Platzer alias Flocke wohnen in einer WG zusammen und teilen da nicht nur das Bad miteinander, sondern auch die Laken. "Ich sage es jetzt: Wir haben gef*ckt. [...] Es war wunderschön. Sie ist eine Frau durch und durch", eröffnet Flocke seinen Kumpels.

Alle Infos zu "B:REAL – Echte Promis, echtes Leben" auf RTLZWEI.

