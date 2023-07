Da herrscht ziemlich dicke Luft! Sasa und Carina hatten sich in der vergangenen Staffel von Are You The One? kennengelernt. Nachdem der Berliner sich nicht zwischen der Blondine und Vanessa entscheiden konnte, verließen sie die Show am Ende aber gemeinsam. Doch danach ist wohl einiges vorgefallen. Was genau, ist jedoch unklar – bis jetzt, denn: Sasa und Carina treffen bei Ex on the Beach aufeinander!

"Spielst du hier drin die Artige oder wissen die, dass du mir nach zwei Wochen fremdgegangen bist?", fragt Sasa seine Verflossene zur Begrüßung. Auch im Einzelinterview nimmt er kein Blatt vor den Mund: "Carina ist wahrscheinlich ein gutes Mädchen, nur führt sie irgendwie ein Doppelleben." Offenbar gefiel es ihm nicht, dass die ehemalige Altenpflegerin häufig feiern ging, obwohl sie ihm erklärt habe, sie sei in einer Beziehung nicht so. "Es war auch keine Beziehung, warum soll ich mich für einen Mann ändern, der keine Beziehung mit mir eingehen will?", brüllt sie ihn an. Doch Sasa habe ihr sogar seine Familie vorgestellt – was bei ihm sehr viel bedeute. Carina stellt aber klar: "Wir haben nie das Wort Beziehung, ich liebe dich, oder sonst was gesagt."

Während ihres Dates bekommen die beiden die Möglichkeit, sich weiter auszusprechen. "Okay, ich bin die Blöde, es tut mir leid", beschwichtigt Carina nach einer weiteren Diskussion über den Beziehungsstatus. Im Einzelinterview macht sie aber deutlich: "Mir war von vornherein klar, dass Sasa die Schuld nur bei mir sucht. Er ist einfach ein Mensch, der sich die Schuld nicht eingestehen kann."

Anzeige

Instagram / carina.nl Carina, Influencerin

Anzeige

Instagram / sasagatsby Sasa, Reality-TV-Star

Anzeige

Instagram / carina.nl Carina, ehemalige "Are You The One?"-Kandidatin

Anzeige

Auf wessen Seite steht ihr? Auf Sasas! Auf Carinas! Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de