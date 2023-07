Im Todesfall: Das soll aus dem Vermächtnis Madonnas werden!

Sie hat klare Vorstellungen! Die Sängerin Madonna (64) hatte ihre Fans vor wenigen Tagen in große Sorge versetzt: Wegen einer schweren bakteriellen Infektion war der Popstar zusammengebrochen und in ein Krankenhaus gebracht worden. Auch wenn es der sechsfachen Mutter wieder deutlich besser gehen soll, hatte der plötzliche Gesundheitsschock natürlich auch Fragen bezüglich ihres Erbes aufgeworfen. Madonna hat tatsächlich ganz klare Vorstellungen, was ihr Vermächtnis angeht!

Wie The Sun berichtet, wolle die Sängerin die Rechte für ihre Musik fair unter ihren insgesamt sechs Kindern aufteilen. Außerdem soll ihr Manager Guy Oseary in diesem Zuge bedacht werden. Darüber hinaus lehnt Madonna es strikt ab, als Hologramm am Leben erhalten zu werden. Nachdem aus dem Tod anderer Musikkollegen wie Whitney Houston (✝48) Profit geschlagen worden war, indem sie für eine Hologrammtour zurück auf die Bühne gebracht wurden, soll die "Like a Virgin"-Interpretin ein solches Vorhaben um jeden Preis verhindern wollen.

Erst vor wenigen Tagen soll die Sängerin erstmals nach ihrem Zusammenbruch wieder gesichtet worden sein. Augenzeugen berichteten, Madonna in Begleitung einer Freundin in New York City gesehen zu haben. Unter einem großen Hut und einer großen Sonnenbrille soll die sechsfache Mutter wohl versucht haben, weitestgehend unerkannt zu bleiben.

Getty Images Madonna bei den MTV Video Music Awards 2021

Getty Images Madonna bei ihrem ESC-Auftritt

Getty Images Madonna, Sängerin

