Dieser Madonna-Hit knackt 2025 die Eine-Milliarde-Marke

Ein Novum in der Karriere der siebenfachen Grammy-Gewinnerin Madonna (66): Das Musikvideo zu ihrem Hit "La Isla Bonita" von 1986 hat die beeindruckende Marke von einer Milliarde Aufrufen auf YouTube erreicht. Der Clip, der damals von Mary Lambert inszeniert wurde, zeigt die Sängerin in zwei Rollen: einmal als Flamenco-Tänzerin in leuchtendem Rot, ein anderes Mal als junge Katholikin, die heimlich von einem Musiker schwärmt. Damit ist "La Isla Bonita" nicht nur ein Klassiker ihres Albums "True Blue", sondern ein regelrechter Dauerbrenner im digitalen Zeitalter.

Laut dem Magazin People vermuten Experten, dass der melancholisch-lateinamerikanisch anmutende Song von Madonna dank dem Einfluss von Social Media zu neuem Erfolg gekommen sei. Der Song, der mit spanischer Gitarre und Maracas unterlegt ist, werde von Influencern oder Nutzern etwa auf TikTok als Hintergrundmusik von Urlaubsvideos oder Fashion-Posts verwendet. So wurden allein im Jahr 2024 über 200.000 Videos mit Ausschnitten des Liedes auf der Plattform hochgeladen. Während "La Isla Bonita" nun die Spitze von Madonnas YouTube-Katalog anführt – mit weiteren Hits wie "Hung Up" (531 Millionen Klicks) und "Like A Prayer" (341 Millionen Klicks) dahinter –, bleibt letztere Single aufgrund der damals umstrittenen Verwendung religiöser Bildsprache einer ihrer symbolträchtigsten Songs.

Die Popikone Madonna ist wie kaum jemand anderes in der Lage, ihre Musik wechselnden Trends anzupassen und dabei ihrer künstlerischen Identität treu zu bleiben. Die oft bewusst provokative Verschmelzung von Religion, Sexualität und persönlichen Themen wie in "Like A Virgin" oder "Like A Prayer" machte sie zu einem kulturellen Phänomen. Neben ihrer großen musikalischen Vergangenheit schaut die Sängerin optimistisch in die Zukunft: 2025 soll neue Musik erscheinen, bestätigt durch die erneute Zusammenarbeit mit dem Produzenten Stuart Price. Das Duo hatte bereits mit Tracks wie "Jump" und "Get Together" weltweit begeistert.

Getty Images Madonna bei den MTV VMAs 2018

Instagram / madonna Madonna und Stuart Price im Studio, 2024

