Nach Infekt: Madonna zeigt sich erstmals wieder öffentlich!

Madonna (64) ist wieder auf den Beinen! Vor wenigen Wochen hatte die Sängerin ihre Liebsten in große Angst versetzt: Sie war in ihrem Zuhause zusammen gebrochen. Angeblich musste die Musikerin sogar wiederbelebt werden. Ein bakterieller Infekt soll der Auslöser für ihren Zusammenbruch gewesen sein. In den vergangenen Tagen erholte Madonna sich in ihren vier Wänden. Nun war sie erstmals wieder unterwegs!

Wie Page Six berichtet, war die 64-Jährige in New York nach ihrem Zusammenbruch unterwegs. Wie Augenzeugen verraten, schlenderte Madonna mit einer Bekannten durch die Upper East Side. Mit großer Sonnenbrille und einem großen Hut wollte die "Hung Up!"-Interpretin offenbar unerkannt bleiben. Laut einem Insider soll sie aber gut gelaunt und deutlich fitter ausgehen haben.

Zehn Tage ist Madonnas Zusammenbruch erst her – darüber soll sie sich bewusst sein. In ihrem Haus versucht die "Holiday"-Interpretin sich aktuell so viel wie möglich auszuruhen. "Obwohl Madonna sich darauf freut, so schnell wie möglich wieder arbeiten zu können, nimmt sie ihre Genesung sehr ernst und will nichts überstürzen", hatte ein Informant gegenüber US Weekly erklärt.

Getty Images Madonna, April 2022

Twitter / Madonna Madonna im Februar 2023

Getty Images Madonna beim Billboard Women in Music-Event

