Madonna feierte mit ihren Zwillingen und Freund Ostern

Madonna (66) hat das Osterwochenende gemeinsam mit ihren zwölfjährigen Zwillingen Stella und Estere, ihrem Sohn Rocco (24) sowie ihrem Freund Akeem Morris in London gefeiert. Die Popikone teilte auf Instagram private Einblicke in die festlichen Tage, die unter anderem einen Konzertbesuch sowie ein Fußballspiel der Chelsea-Mannschaft beinhalteten. Dabei zeigte sich die Familie in schwarzen Daunenjacken – passend zur kühlen britischen Frühlingswetterlage. Für den sportlichen Teil der Feierlichkeiten musste die Familie allerdings eine Niederlage der Chelsea-Spieler gegen Legia Warschau in Kauf nehmen. Außerdem genossen sie kulinarisch gefärbte Macarons, die in Ostereiern versteckt waren und das Wort "Mama" formten.

Neben der ausgelassenen Familienzeit nutzte die 66-Jährige auch die Gelegenheit, den Auftritt der Sängerin Self Esteem zu besuchen. Dabei posierte sie Backstage mit Musikern wie Honey Dijon und Choreografen wie Damien Jalet. Insbesondere die modischen Akzente, darunter ein schwarzes Spitzenkorsett kombiniert mit einer Lederjacke, unterstrichen Madonnas Ruf als Stil-Ikone. In ihrem Social-Media-Beitrag betonte sie, wie wichtig ihr die Qualität der gemeinsamen Zeit mit ihren Liebsten sei, während auf den Fotos die familiäre Verbundenheit deutlich spürbar war. Ihre jüngeren Zwillinge schienen im traditionellen Oster-Look mit Hasenohren besonders viel Spaß zu haben – ein Spiegel von unbeschwerter Familienfreude.

Schon in der Vergangenheit zeigte Madonna, wie stark der Draht zwischen ihr, ihren Kindern und ihrem Partner Akeem ist. Trotz des Altersunterschieds von 38 Jahren wird der ehemalige Fußballspieler von allen Familienmitgliedern gut aufgenommen. Besonders Madonnas Söhne Rocco und David (19) teilen mit ihm die Leidenschaft für den Sport, was die Bindung zusätzlich stärkt. "Rocco und David lieben es, dass Akeem früher professionell gespielt hat. Wenn sie zu Hause zusammen sind, kommt es fast immer zu einem Fußballmatch", erklärte ein Insider gegenüber Life & Style.

Instagram / madonna Madonna mit ihren Zwillingen Estere und Stella

Instagram / madonna Akeem Morris und Madonna im April 2025

