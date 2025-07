Madonna kündigt mit "Veronica Electronica" neues Album an

Madonna (66), die Pop-Ikone und Wegbereiterin der Musikwelt, setzt den Gerüchten endlich ein Ende. Mit "Veronica Electronica" kündigt die Sängerin ein neues Projekt an, das ihre Fans begeistern dürfte, wie unter anderem das OK Magazin berichtet. Die Platte, die am 25. Juli digital und auf Vinyl erscheinen soll, wird eine Sammlung seltener und unveröffentlichter Remixes ihres 1998er-Albums "Ray of Light" enthalten. Eine erste Kostprobe gibt es bereits mit dem Deep Cut "Skin (The Collaboration Remix Edit)". Mit diesem Album kehrt Madonna zu ihren elektronischen Wurzeln zurück und lässt die späten 1990er-Jahre wieder aufleben – eine Zeit, die maßgebend für andere Künstler war.

Ursprünglich sollte das Remix-Album ebenfalls 1998 als Ergänzung zum siebten Studioalbum "Ray of Light" erscheinen, doch die Idee wurde schnell wieder auf Eis gelegt, nachdem der große Erfolg der Platte sichtbar wurde. Vier Grammys und über 16 Millionen Mal verkauft – "Ray of Light" war seiner Zeit voraus. Es klingt modern, futuristisch, spirituell, aber auch traditionell. Das neue Remix-Album enthält acht neue Interpretationen, unter anderem von DJ Peter Rauhofer und den Musikproduzenten William Orbit und Sasha. Darunter eine bisher unveröffentlichte Demo von "Gone, Gone, Gone", die in Zusammenarbeit mit dem Musikproduzenten Rick Nowels entstand. Der Albumtitel soll eine Anlehnung an das verlorengegangene Genre "Electronica" sein, das als Nachfolger des "Alternative Rocks" wahrgenommen wurde, berichtet OK Magazin und bezieht sich auf eine Quelle: "Electronica hatte ihren Moment, aber es fühlte sich an, als ob sie nie die Anerkennung bekam, die ihr gebührte. Madonnas Rückkehr zu diesem Sound ist ein Beispiel für ihre Fähigkeit, Musikstile aufzuwerten und neu zu erfinden."

Neben ihrem musikalischen Schaffen wurde Madonna kürzlich als zentrale Figur einer Netflix-Miniserie angekündigt, die sich mit ihrem ereignisreichen Leben beschäftigt. Die Sängerin, die nicht nur für ihre bahnbrechende Musik, sondern auch für ihr stetiges Bedürfnis nach künstlerischer Selbstbestimmung bekannt ist, scheint ihre Fans weiterhin mit frischen Projekten wie "Veronica Electronica" zu überraschen. Jetzt liefert sie sowohl musikalisch als auch biografisch neue Höhepunkte, auf die ihre Anhänger schon lange gewartet haben.

Instagram / madonna Sängerin Madonna im Juni 2025

Getty Images Madonna 1999 in New York

Instagram / madonna Madonna, Januar 2025