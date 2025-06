Netflix produziert Madonnas Leben als Miniserie

Das Leben von Madonna (66) wird in einer neuen Netflix-Miniserie beleuchtet, nachdem ein geplanter Kinofilm von Universal Pictures gestrichen wurde. Netflix hat das Projekt mit Regisseur Shawn Levy (56) inzwischen offiziell angekündigt und verspricht dabei einen tiefen Einblick in Madonnas beeindruckendes Leben, das sowohl von großen Erfolgen als auch von Herausforderungen geprägt war. Erste Gerüchte über die Serie streute die Pop-Ikone selbst bereits im November 2024. Zur Rollenbesetzung gibt es bisher keine Informationen, aber laut Ok Magazine bereits Spekulationen.

In dem ursprünglich geplanten Biopic von Universal Pictures sollte Julia Garner (31) die Hauptrolle übernehmen – wer nun Madonna spielen soll, ist noch unklar. Gespannt wird auch erwartet, wer in weiteren Rollen als Sean Penn (64) oder Warren Beatty (88) zu sehen sein wird. Denn die Serie soll auch aufzeigen, wie sie in ihren berühmten Beziehungen mit Persönlichkeiten und als Mutter war. Im Mittelpunkt der Serie dürften also sowohl Madonnas musikalische Karriere als auch ihr privates Leben stehen. Themen wie ihr Durchbruch in den 80er-Jahren, ihre legendären Tourneen und ihr Einfluss auf die Popkultur sollen aufgegriffen werden.

Madonna, die aus bescheidenen Verhältnissen im US-Bundesstaat Michigan stammt, hat sich zu einer der einflussreichsten Persönlichkeiten der Musikindustrie entwickelt. Über die Jahrzehnte hinweg fiel sie nicht nur durch ihre musikalischen Erfolge, sondern auch durch ihren Mut zu kontroversen künstlerischen Entscheidungen und ihre klare Haltung zu sozialen Themen auf. Die Miniserie kommt auch in einer Zeit, in der Madonna bei Fan-Auftritten als nachdenklich und zurückgezogen wahrgenommen wurde – was möglicherweise mit der Absage des Biopics zusammenhängt. Die neue Netflix-Produktion könnte der Pop-Legende nun Tribut zollen und gleichzeitig noch unvermutete Facetten der Künstlerin offenbaren. Kürzlich machte sie durch eine neue Frisur auf sich aufmerksam, die stark an ihre früh verstorbene Mutter erinnert.

Getty Images Madonna 1999 in New York

Instagram / madonna Madonna mit ihren Zwillingstöchtern Estere und Stella

