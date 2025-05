Madonna zeigt neuen natürlicheren Look ohne krasse Filler

Madonna (66), mittlerweile 66 Jahre alt, gab kürzlich bei einem Besuch einer Kunstgalerie in New York City Einblicke in ihren neuen Look. Die Sängerin, bekannt aus Hits wie "Material Girl" und "Borderline", erschien in einem schwarzen Ensemble und zog mit ihrem natürlichen Strahlen alle Blicke auf sich. Bei der diesjährigen Met Gala am 5. Mai überraschte Madonna ebenfalls: Sie präsentierte sich ohne die oft kritisierten Füller in Gesicht und Lippen, die ihr über die Jahre Vorwürfe wegen unnatürlicher Veränderungen eingebracht hatten. Stattdessen begeisterte sie in einem cremefarbenen, androgynen Tom (63)-Ford-Anzug und unfiltertem Look, der bei den Fans große Begeisterung auslöste.

Dieser neue Modus Operandi der Popikone fällt mit einer kürzlich aufgeflammten Debatte um ihre Vergangenheit zusammen, insbesondere mit Bezug auf ihre turbulente Ehe mit Sean Penn (64). Im Louis-Theroux-Podcast erinnerte er sich an ihre vierjährige Ehe zwischen 1985 und 1989, die er als "Verwechslung eines guten ersten Dates mit einem Ehepartner" bezeichnete. Trotz früherer Spannungen führte das Ende der Ehe schnell zu einer wiederhergestellten Freundschaft. Sean wies erneut alle Anschuldigungen körperlicher Gewalt während der Ehe zurück – eine Behauptung, die auch Madonna einst in einem Rechtsstreit für ihn bestritt.

Abseits solcher Schlagzeilen bleibt Madonna eine facettenreiche Persönlichkeit. Mit sechs Kindern und einer Karriere, die sie als Sängerin, Schauspielerin und Geschäftsfrau zum globalen Star gemacht hat, zeigt sie sich immer wieder neu erfunden. Ihre Ehe mit Sean, voller Höhen und Tiefen, war dabei nur eines der vielen Kapitel ihres bewegten Lebens. Ihr heutiges Verhältnis zu ihm, geprägt von Respekt und Freundschaft, ist ein Spiegelbild ihrer Fähigkeit, Stürme zu überstehen und gestärkt daraus hervorzugehen – ein Merkmal, das sie seit Jahrzehnten zu einer Ikone der Popkultur macht.

Getty Images Madonna, Sängerin

Getty Images Madonna und Sean Penn im Januar 2016

