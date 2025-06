Popstar Madonna und Papst Leo XIV. sind entfernt verwandt

Ein überraschendes Verwandtschaftsverhältnis erregt nun internationale Aufmerksamkeit: Papst (69) Leo XIV., geboren als Robert Francis Prevost, ist ein entfernter Cousin von Pop-Ikone Madonna (66). Wie Henry Louis Gates Jr., Gastgeber der Show "Finding Your Roots", in einem Interview mit der New York Times enthüllte, verbindet die beiden ein gemeinsamer Vorfahr aus dem 16. Jahrhundert, Louis Boucher de Grandpré. Er war ein Siedler aus Québec, dessen Nachkommen weit verzweigt sind. Neben Madonna zählen unter anderem auch Schauspielerin Angelina Jolie (50), Sänger Justin Bieber (31) und Politikerin Hillary Clinton (77) zur entfernten Verwandtschaft des neuen Papstes. Dieser wurde erst im Mai 2025 ins Amt gewählt.

Die Verbindung sorgt nicht nur wegen ihrer Unerwartetheit für Furore, sondern auch durch Madonnas kontroverse Geschichte mit der katholischen Kirche. Insbesondere ihr Musikvideo zu "Like a Prayer" aus dem Jahr 1989 löste Empörung aus und führte zu scharfer Kritik seitens der Kirche. Die Künstlerin, die aus einer katholischen Familie stammt, wurde damals von Papst Johannes Paul II. sogar dazu aufgefordert, Italien zu meiden. Entsprechend überraschend ist es jetzt für viele, dass sie mit dem neuen Oberhaupt der Kirche nun entfernt verwandt ist.

Papst Leo XIV., der erste amerikanische Pontifex, hat eine faszinierende und vielseitige Familiengeschichte. Seine Familie umfasst sowohl französische Kolonialhelden wie Pierre Boucher als auch Persönlichkeiten, die in skandalträchtige Ereignisse in den USA verwickelt waren. Während Madonna ihre Karriere auf das Brechen von Tabus aufgebaut hat, verkörpert Papst Leo XIV. die Tradition und Werte der katholischen Kirche. Dieses Beispiel zeigt, wie selbst scheinbar gegensätzliche Welten durch gemeinsame Wurzeln verbunden sein können.

