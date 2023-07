Der Star-Autor Milan Kundera ist mit 94 Jahren gestorben!

Traurige News aus der Welt der Schriftsteller! Der tschechisch-französische Autor Milan Kundera (✝94) erlangte durch zahlreiche Prosawerke wie beispielsweise "Das Buch der lächerlichen Liebe" große Bekanntheit. Seinen jedoch größten Erfolg hatte er im Jahr 1984 mit seinem Buch "Die unerträgliche Leichtigkeit des Seins" weltweit gelandet. Für seine Arbeit wurde er mit zahlreichen Preisen und Ehrungen ausgezeichnet. In den vergangenen Jahren lebte Milan jedoch mit seiner Familie sehr zurückgezogen. Nun ist der Schriftsteller tot.

Wie unter anderem Spiegel berichtet, starb der Autor im Alter von 94 Jahren. Eine Sprecherin bestätigte, dass Milan am Dienstag nach langer schwerer Krankheit verstarb. Mit welcher Erkrankung er bis zuletzt zu kämpfen hatte, ist jedoch nicht bekannt. Milan hinterlässt seine Ehefrau Vera, mit der er seit 1967 verheiratet war.

Milans Name wird bis heute mit seinem Roman "Die unerträgliche Leichtigkeit des Seins" in Verbindung gebracht. Den Bestseller hatte er während seines Exils in Frankreich veröffentlicht. 1988 war das Schriftstück sogar verfilmt worden.

Milan Kundera mit seiner Frau, Oktober 1973

Milan Kundera, Schriftsteller

Milan Kundera in Prag, 1973

