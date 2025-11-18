Uwe Ochsenknecht wollte Enkelin Snow "nie kennenlernen"

Yeliz Koc (32) und Jimi Blue Ochsenknecht (33) verbindet nicht nur ihre Vergangenheit als Paar, sondern vor allem ihre gemeinsame Tochter Snow. Doch obwohl sich die beiden mittlerweile wieder vertragen haben und Jimi seine Vaterrolle ernst nimmt, gibt es in der Familie weiterhin Spannungen. Besonders Uwe Ochsenknecht (69), Jimis Vater und der Großvater von Snow, hat offenbar Abstand bewahrt. Im Interview mit Joyn zur dritten Staffel von "Forsthaus Rampensau Germany" offenbarte Yeliz: "Ich kenne ihn ja nicht. Er wollte uns ja nie kennenlernen." Während Yeliz sich offen äußerte, schien Jimi nicht über das Thema sprechen zu wollen.

Warum Uwe sich dafür entschieden hat, weder Yeliz noch seine Enkelin kennenzulernen, bleibt allerdings unklar. Diese Situation ist besonders überraschend, da das Verhältnis zwischen Jimi und seinem Vater offenbar gut ist. Nach der Versöhnung von Yeliz und Jimi hätten viele erwartet, dass sich dies auch auf den Kontakt zu Uwe auswirken würde. Doch bislang bleibt die Familie offenbar in dieser Hinsicht zerrissen, ohne dass die Gründe näher erläutert werden.

Dass familiäre Konflikte im Hause Ochsenknecht immer wieder für Aufsehen sorgen, ist nichts Neues. Auch die Beziehung zwischen Uwe und seiner Tochter Cheyenne war über längere Zeit angespannt. Nun scheinen sich die beiden wieder angenähert zu haben, wie gemutmaßt werden kann, nachdem die beiden kürzlich in einem Social-Media-Beitrag gemeinsam zu sehen waren.

Collage: Getty Images, Instagram / yelizkoc Collage: Uwe Ochsenknecht, Snow Elanie Koc und Yeliz Koc

Joyn Jimi Blue Ochsenknecht und Yeliz Koc im Interview für "Forsthaus Rampensau Germany"

Timm, Michael / ActionPress Cheyenne Ochsenknecht, 2025