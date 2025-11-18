Nach letzter großer Tournee: Ariana Grande plant Neuanfang

Ariana Grande (32) hat angekündigt, dass ihre "Eternal Sunshine"-Arena-Tour im kommenden Jahr vorerst ihre letzte große Konzertreise sein wird. Die Sängerin enthüllte im Podcast "Good Hang with Amy Poehler", dass sie danach eine längere Pause vom Tourleben einlegen möchte. "Ich werde alles geben, weil es wie ein letzter großer Ritt für mich ist. Fürs Erste", erklärte Ariana. Die Tour markiert auch ihre erste große Konzertreise seit sieben Jahren und wird unter anderem Stationen in den USA, Kanada und London umfassen, wo sie 10 Nächte in der O2 Arena geplant hat.

Die Entscheidung, sich von internationalen Tourneen zurückzuziehen, sei Teil eines größeren Richtungswechsels in ihrem Leben, sagte die Künstlerin. Ariana erklärte, dass ihre Popkarriere ihr Leben lange Zeit dominiert habe, doch in den letzten Jahren habe sie begonnen, auch andere kreative Möglichkeiten zu erkunden. Neben ihrer Musik hat sie sich zunehmend ihrer Schauspielkarriere gewidmet, mit prominenten Rollen wie Glinda in der Verfilmung des Musicals Wicked. Außerdem arbeitet sie aktuell an der Filmkomödie "Fockers In-Law", einem weiteren Teil der "Meine Braut, ihre Schwiegereltern und ich"-Reihe, in der sie neben Ben Stiller (59) und Robert De Niro (82) zu sehen sein wird.

Ariana hat ihre Wurzeln in der Unterhaltungsbranche, angefangen als Nickelodeon-Star in der Serie "Victorious". Doch auch abseits der Leinwand und Bühne ist sie voller Pläne: Die Grammy-Preisträgerin strebt eine Zukunft mit mehr Vielfalt und Kreativität an. "Ich fühle mich jetzt mehr mit mir selbst verbunden, seit ich auch andere Dinge verfolgt habe", erklärte sie. Fans dürfen sich auf spannende neue Projekte freuen, da Ariana offenbar entschlossen ist, in den kommenden Jahren die Richtung neu zu definieren.

Ariana Grande bei den Governors Awards 2025

Ariana Grande bei den Billboard Music Awards in Las Vegas im Mai 2018

Ariana Grande, Sängerin und Schauspielerin