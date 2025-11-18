Ehering abgelegt: Kim Virginia erklärt ihre Entscheidung

Kim Virginia Grey (30) hat ihren Ehering abgelegt – nur wenige Wochen, nachdem sie in Las Vegas Nikola Grey (29) geheiratet hat. Ihrer Community war aufgefallen, dass auf aktuellen Fotos kein Ring mehr an ihrem Finger zu sehen ist. In ihrer Instagram-Story erklärte Kim nun die Gründe für ihre Entscheidung. "Ich möchte auch nicht die treudoofe Maus sein, die einen Ring trägt, der ja eigentlich für etwas stehen sollte: In guten wie in schlechten Zeiten", so ihre Worte.

Kim fühle sich momentan nicht danach, den symbolträchtigen Ring zu tragen, nachdem Nikola plötzlich aus ihrem Leben verschwunden ist. Das bedeute aber nicht das Ende ihrer Beziehung, betonte sie. Nach wie vor hoffe sie auf ein reifes und ehrliches Gespräch mit Nikola, um die schwierige Situation zu klären. "Gerade ist es nun mal kompliziert", fügte sie hinzu.

Nikolas Verschwinden vor rund zwei Wochen sorgte damals für große Verunsicherung. Sogar Kim wusste nicht, wohin es ihn verschlagen hatte. Der Realitystar meldete sich erst einige Tage später zurück und gab an, für eine Auszeit nach Serbien zu seiner Familie gereist zu sein. In seiner Instagram-Story erklärte er: "Ich habe mich nach diesem Vertrauensbruch erst mal aus der Öffentlichkeit herausgenommen und bin abgetaucht." Über Details wollte er sich allerdings noch nicht äußern, kündigte aber an: "Es wird Zeit zu reden!" Fans spekulierten seitdem, was zwischen dem Paar passiert sein könnte.

Anzeige Anzeige

Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia Grey, Reality-TV-Bekanntheit

Anzeige Anzeige

Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia Hartung hat ihren Nikola geheiratet

Anzeige Anzeige

Instagram / kimvirginiaa Nikola Glumac und Kim Virginia mit ihren Hunden