Claire Danes empfand Scham bei Schwangerschaft mit Mitte 40

Claire Danes (46) hat in einem Gespräch im Podcast "SmartLess" über ihre späte Schwangerschaft gesprochen und erklärt, warum sie diese als besonders und emotional herausfordernd empfand. Die Schauspielerin, die mit ihrem Mann Hugh Dancy (50) drei Kinder hat, wurde mit 44 Jahren unerwartet noch einmal schwanger. "Ich war so alt, als das passierte", bemerkte Claire. Die Erfahrung brachte ein ungewöhnliches Gefühl der "komischen Scham" mit sich, da sie nicht damit gerechnet hatte, in diesem Alter nochmals Mutter zu werden. Zudem sei das Baby nicht geplant gewesen. Heute hat das Paar einen 12-jährigen Sohn Cyrus, den siebenjährigen Rowan und eine zweijährige Tochter, deren Name privat gehalten wird.

Im Podcast erzählte die Schauspielerin auch, wie sie mit gemischten Gefühlen auf die Neuigkeit reagierte, insbesondere, da sie von ihrem Gynäkologen zunächst überzeugt war, erneut einen Jungen zu erwarten. Die Freude war umso größer, als klar wurde, dass die Familie um eine Tochter erweitert würde. "Ich hätte mich über einen weiteren Jungen gefreut, aber eine Tochter zu haben, ist noch schöner", erklärte Claire. Trotz der Herausforderungen, ein Kleinkind und einen Teenager gleichzeitig großzuziehen, empfinde sie die Situation als "Glückstreffer". Nach der Geburt ihrer Tochter im Juli 2023 ist Claire dankbar für ihre besondere Familiensituation.

Claire und Hugh lernten sich 2006 am Set des Films "Evening" kennen und verliebten sich, als sie während der Dreharbeiten in der malerischen Herbstlandschaft von Rhode Island unterwegs waren. Seit ihrer Hochzeit im Jahr 2009 haben die beiden in Interviews offen über ihre Beziehung und die Herausforderungen der Elternschaft gesprochen. Hugh, der zuvor selbst keine langfristigen Pläne in der Beziehung sah, zeigte sich in der Vergangenheit oft humorvoll über die Anfänge ihrer Liebe. Vor ihrer Ehe war Claire bekannt dafür, den Fokus auf ihre Karriere zu legen, doch heute scheint sie sowohl privat als auch beruflich eine Balance geschaffen zu haben, die ihrem Glück zugrunde liegt.

Getty Images Claire Danes, US-Schauspielerin

Getty Images Claire Danes und Hugh Dancy, Schauspieler

Getty Images Claire Danes und ihr Mann Hugh Dancy in New York City, 2020