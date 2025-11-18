Von Edda verbannt: Für Sommerhaus-Micha war es "Machtspiel"

Das große Wiedersehen vom Sommerhaus der Stars war wieder einmal reinstes Chaos, viel Geschrei und Streit. Vor allem das mittlerweile getrennte Siegerpaar Edda Pilz (24) und Michael Klotz (27) sorgte für Aufsehen – vor allem, weil die Influencerin nicht mit ihrem Ex in einem Raum sitzen wollte. Ihre Erklärung, sie habe aufgrund ihrer mentalen Gesundheit darum gebeten, nimmt Micha ihr aber offenbar nicht ab. Bei Instagram schildert er nun seine Sicht: "Das war mal wieder eines von Eddas Machtspielen und ich erkläre euch warum: Am Tag des Drehs rief mich ein Bekannter an und sagte: 'Schade, dass du beim Wiedersehen nicht dabei bist'. Ich meinte nur: 'Hä, was redest du, ich bin doch unterwegs?'" Laut Micha habe Edda überall rumerzählt, er werde nicht auftauchen.

Bei seiner Ankunft im Studio wurde Micha dann mitgeteilt, dass er im Nebenraum sitzen müsse und per Videocall zugeschaltet werde. Eine richtige Erklärung dafür bekam er nicht. "Ich saß also in diesem Raum vor dem Monitor und konnte die anderen schon sehen, bevor die Aufzeichnung losging. Dabei konnte ich sehen, wie Edda glücklich auf ihrem Sessel thronte und als jemand fragte, wo ich sei, rief sie nur, dass ich heute nicht komme und lachte", berichtet Micha weiter. In dem Moment, in dem Edda realisiert habe, dass Micha sehr wohl bei der Reunion dabei sei, nur eben zugeschaltet, sei ihr das Gesicht entgleist: "Völlige Entgleisung und direkter Mood-Switch. Fröhlichkeit aus und Opferhaltung an. Erst da habe ich realisiert, dass sie tatsächlich versucht hat, mich komplett auszuschließen."

Edda erklärte die Entscheidung, Micha in einen anderen Raum zu setzen, bei Instagram etwas anders. Es sei reiner Selbstschutz gewesen. "Ich war vor der Reunion mit meinem Papa in Österreich im Urlaub und wollte dann in den Zug nach Düsseldorf steigen [...]. Ich hatte wirklich eine heftige körperliche Reaktion. Also, ich habe einen Schweißausbruch bekommen, bin in Tränen ausgebrochen – einfach weil der Gedanke, mit ihm in einem Raum zu sitzen, mich so fertiggemacht hat", erklärte die ehemalige Are You The One?-Teilnehmerin. Es sei ihr nur um ihre mentale Gesundheit gegangen. Zudem befinde sie sich aktuell zur Aufarbeitung in Therapie und ihre Therapeutin habe ihr schon zuvor erklärt, dass ein Aufeinandertreffen mit Micha ihr nicht guttun werde.

